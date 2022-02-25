Россию исключили из конкурса «Евровидение»

Ни один конкурсант от России не будет в этом году участвовать в конкурсе «Евровидение». Такое заявление сделали в EBU (Европейском вещательном союзе).

«Исполнительный совет Европейского вещательного союза принял решение по рекомендации руководящего органа конкурса, на основе правил мероприятия и ценностей EBU», - сообщается в заявлении. Организатор конкурса сообщает, что участие России на фоне событий на Украине может нанести ущерб репутации «Евровидения». Ранее ряд стран потребовал исключить Россию, а некоторые и вовсе заявили, что сами откажутся от участия, если там будет Россия.

Наша страна так и не успела объявить о том, кто должен был участвовать в «Евровидении 2022» под российским флагом. На прошлой неделе «Собеседник» обращался в пресс-службу канала «Россия-1», однако там не смогли предоставить никакой информации: ни о том, кого рассматривают в качестве кандидатов, ни о том, кто отбирает конкурсанта, ни о том, в какие сроки будет названо имя исполнителя или название группы.