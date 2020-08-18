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Самые горячие моменты «Ледникового периода». Фото

Несмотря на то, что в нынешнем сезоне, как оказалось, любовных пар не образовалось, номера Авербух ставил довольно-таки романтические, а порой и страстные. Мы отобрали фото самых горячих моментов сезона

Фото: пресс- служба "Первого канала"

Поклонники «Ледникового периода» каждый год следят не только за катанием участников, но и за личной жизнью каждого из них. Не секрет, что на некоторых сезонах проекта зарождались новые отношения и даже разрушались браки. В этом году профессионализм участников был непоколебим, несмотря на отличную игру влюбленных взглядов, объятий и даже страстных поцелуев. Мы собрали для вас фото моментов сезона, из-за которых зрители сплетничали ещё с осени.

Фото: пресс- служба "Первого канала"
Гела Месхи и Яна Хохлова
Фото: пресс- служба "Первого канала"
Агата Муцениеце и Александр Энберт
Фото: пресс- служба "Первого канала"
Иван Колесников и Татьяна Тотьмянина
Фото: пресс- служба "Первого канала"
Даня Милохин и Евгения Медведева
Фото: пресс- служба "Первого канала"
Макар Запорожский и Екатерина Боброва
Фото: пресс- служба "Первого канала"
Анна Старшенбаум и Роман Костомаров
Фото: пресс- служба "Первого канала"
Кирилл Зайцев и Оксана Домнина
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