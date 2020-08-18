Самые горячие моменты «Ледникового периода». Фото

Поклонники «Ледникового периода» каждый год следят не только за катанием участников, но и за личной жизнью каждого из них. Не секрет, что на некоторых сезонах проекта зарождались новые отношения и даже разрушались браки. В этом году профессионализм участников был непоколебим, несмотря на отличную игру влюбленных взглядов, объятий и даже страстных поцелуев. Мы собрали для вас фото моментов сезона, из-за которых зрители сплетничали ещё с осени.