Дмитрий Нагиев: «Оригинальность - это отвага быть собой»

Свою личную жизнь артист тщательно скрывает от общественности. Журналисты сумели узнать, что в настоящее время Дмитрий поддерживает тесные отношения с Анной Спектор. Она хороша собой и отлично выглядит. Но в соцсетях нигде не зарегистрирована и хранит тайну их отношений.

Для поклонников Нагиев поддерживает имидж свободного мужчины, который в «поиске». В комментарии к одной из своих публикаций в Instagram он пишет о том, как вокруг все «славно». Но при этом с юмором добавляет – «ищу женщину».