Дмитрий Нагиев: «Оригинальность - это отвага быть собой»
Актер и шоумен подзадоривает своих подписчиков в Instagram
Дмитрий Нагиев в своем Instagram-аккаунте поздравил подписчиков с Новым годом. Пожелал всем «светлого завтра» и не злиться друг на друга.
Нагиев один из самых востребованных артистов в шоу-бизнесе. Он постоянно работает над разными проектами. Успевает сниматься в кино и играть в театре. Сам себе порой удивляется: «Во я даю. И кино, и спектакль ещё. «Кыся». А ночью опять за рояль в свингерклубе. Держись, капитан».
Свою личную жизнь артист тщательно скрывает от общественности. Журналисты сумели узнать, что в настоящее время Дмитрий поддерживает тесные отношения с Анной Спектор. Она хороша собой и отлично выглядит. Но в соцсетях нигде не зарегистрирована и хранит тайну их отношений.
Для поклонников Нагиев поддерживает имидж свободного мужчины, который в «поиске». В комментарии к одной из своих публикаций в Instagram он пишет о том, как вокруг все «славно». Но при этом с юмором добавляет – «ищу женщину».
Нагиева считают самым эффектным мужчиной среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на свои 54 года он подтянут, мускулист и не стесняется выкладывать в соцсети свои полуобнаженные фото. Как всегда с юмором актер комментирует: «Привет, мутные. Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции. Захотите секса - можно начать прямо здесь. И да: живу не богато, поэтому трусы нарисовал»
Подписчики отмечают, что с годами Дмитрий становится все более брутальным и интересным. Его публикации в Instagram как правило сопровождаются юморными комментариями: «Долго не появлялся, ждал, когда с колен встанем. Выкладываю нерабочую сторону, на рабочей пока сидят. Напишите чё-нить. Чего бубнить-то. И да - кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?»
Подписчики шутки Нагиева понимают и с удовольствием острят в ответ:
– Ой, супер пост! всегда оригинально и смешно)
– Было хероватенько, прочитала, воспрянула, заулыбалась, обрадовалась... ааан нет, есть у нас еще настоящииее мужики! красавчик вы.
– Дмитрий , жжешь конечно бодро и в точку , в точку...
– Дмитрий, Вам к Малышевой, она разносторонний специалист.....
– Недорогой только ветеринар будет)
– Интересно, что вы единственный человек, у которого в комментариях 0 хейта))