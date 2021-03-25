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Почему «наш» фильм «Купе номер 6» бьётся за «Оскар» под финским флагом

Картина с Юрой Борисовым, Юлией Ауг и другими российскими актёрами сохраняет шансы на американскую кинопремию

Фото: кадр из фильма "Купе номер 6"

Фильм «Купе номер 6» с Юрой Борисовым в главной роли попал шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Лента, идущая сейчас в российском прокате и уже получившая высокий приз Каннского кинофестиваля, повествует о взаимоотношениях в купе пассажирского поезда Москва-Мурманск между брутальным русским шахтером и интеллигентной финской студенткой.

Нестандартность ситуации в том, что фильм выдвинут на американскую премию от Финляндии. Лента является копродукцией Финляндии, Эстонии, России и Германии, но главные творческие силы все-таки финские — режиссер, основные продюсеры и исполнительница главной женской роли Сейди Хаарла. Но поскольку действие происходит в России, почти все остальные роли играют россияне: помимо Юры Борисова это Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг и другие.

Теперь «Купе номер 6» предстоит отобраться из шорт-листа, где фигурируют 15 фильмов, в пятерку номинантов. Церемония вручения наград в этом году состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

Выдвинутый от России фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не попал в шорт-лист премии «Оскар».

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