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«Не узнала-богатая будет». Пользователи соцсетей прокомментировали фото Татьяны Васильевой без грима

Фото с уставшей актрисой опубликовал Ефим Шифрин

Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

Известная актриса театра и кино Татьяна Васильева всегда выглядит подтянутой и элегантной. Красивая, сильная, волевая женщина – именно такой привыкли видеть поклонники артистку. Поэтому, когда Ефим Шифрин выложил в Instagram свое фото с Васильевой, некоторые подписчики с трудом узнали любимую актрису.

На фото она без парика и макияжа. Уставшая и умиротворенная. В свободной одежде. 74-летняя звезда просто отдыхает в компании Ефима Шифрина после спектакля. 21 и 22 декабря они играют в постановке «Танцуй со мной» в Ташкенте.

Фото: instagram.com/koteljni

«Это Васильева рядом? Не узнала – богатая будет», – удивилась одна подписчица.

«Ого! Всего хорошего, удачи и много зрителей! Милые какие! Вы два светика!!!», – умиляется другая.

«Татьяна выглядит замечательно, просто без грима и косметики, очень естественное и приятное лицо. А что вы хотите, граждане хорошие, человеку 75(!) это каждому бы так выглядеть в семьдесят пять!», «Эта великолепная актриса прекрасна в любом возрасте! Татьяна, искренне восхищаюсь Вами!!!», – такие комментарии написали пользователи сети под впечатлением от фото.

Татьяна Васильева регулярно занимается спортом. Собираясь на гастроли, она берет с собой спортивную форму. Актриса признается, что привыкла делать усилия над собой, «не делает себе скидок и поблажек». Каждый день она занимается в спортзале и уже не представляет свою жизнь без этого.

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