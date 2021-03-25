Юрий Никулин покупал машины с разрешения чиновников. К 100-летию великого артиста

Вообще, Юрий Никулин достаточно поздно получил водительские права – в тридцать с лишним лет. И водить ему понравилось. Но произошло это, по большому счету, случайно.

- Дело в том, что папа должен был сниматься в главной роли Юрия Деточкина у Рязанова в фильме «Берегись автомобиля», - продолжает рассказ Максим Юрьевич. – И, конечно, ему нужны были права. А для этого, естественно, нужно было научиться водить машину. И вот каждый день водитель с киностудии «Мосфильм» приходил к нему, и они вместе ездили по нашим арбатским переулкам. Так и научился водить. И моя мама «под шумок» тоже научилась вместе с ним. Кстати, в одну из первых поездок Юрий Владимирович чуть не наехал на дворника. Не задавил, зато испортил ему лопату. Потом этот дворник высказывал претензии, пришлось купить ему новую лопату. Папа в фильме Эльдара Александровича тогда так и не снялся (неожиданно назначили зарубежные гастроли в цирке), но с тех пор полюбил ездить за рулём.

Хотя сам Юрий Владимирович рассказывал, что тому дворнику он заплатил три рубля – на водку. Свою первую машину он купил за 6200 рублей на автомобильном заводе в Горьком. Вот, как сам актёр вспоминает в своей книге «Почти серьёзно»:

«Когда я пригнал новую «Волгу» из Горького в Москву, выяснилось, что в коробке передач вообще не было масла. Вытек почти весь антифриз. Как только доехал - непонятно. Через две недели попал под ливень - залило салон. Потом перестала выдвигаться антенна. Потом отказал механизм опрыскивателя. К концу первого года вышел из строя стеклоподъёмник. Кроме того, стал ржаветь кузов. Я где-то немножко поцарапался и, к ужасу своему, обнаружил, что под краской нет грунтовки».

Один раз у Юрия Никулина пытались угнать машину, но из этого ничего не вышло: угонщики доехали до конца улицы и автомобиль заглох. Пришлось его бросить. Говорят, что это случилось, потому что актёр установил в машине какое-то редкое для тех времён противоугонное устройство.

- Тогда такие штуки делали «самоделкины», кто-то из них и посоветовал установить на руль замок, - поясняет Максим Никулин. – Это была такая чушка, которая торчала сбоку. Ничего особенного. И вот, когда воры завели машину и доехали до конца переулка, повернули, зажигание и заклинило.

- А Юрий Владимирович сам чинил машину?

- Нет-нет. Он в этом ничего не понимал и не хотел, это ему было неинтересно. Кстати, и моя мама тоже в этом плохо что понимала. Отдавали машины каким-то друзьям в гаражи (тогда же мастерских в таком виде, как сейчас, не было), и «самоделкины» чинили.