Юрий Никулин покупал машины с разрешения чиновников. К 100-летию великого артиста
Любимец публики Юрий Никулин ушел из жизни 24 года назад, а он до сих пор остается одним из самых популярных русских артистов. 18 декабря ему исполнилось бы 100 лет. «Собеседник» вместе с сыном Юрия Владимировича вспомнил одну из фотографий с Никулиным
Выпросил для себя "чертову дюжину"
К сожалению, история уже умалчивает, когда точно и где (предположительно, на фоне Дома российского правительства) был сделан этот снимок. Но известно, что восседает Никулин на капоте своей машины «Волга». Обратите внимание на номер – 00-13 ММО.
- Отец тогда выпросил этот номер у начальника ГАИ, с кем был знаком, - смеясь, вспоминает в разговоре с нами Максим Никулин. – Когда он пришёл выбирать номер, то увидел этот. Ему сказали, что от него все из-за суеверия отказываются. Поэтому эта табличка и лежала отдельно. И Юрий Владимирович, который вовсе не был суеверным, взял этот номер. И проездил с этим номером несколько лет, пока машина не поизносилась.
Вообще, Юрий Никулин достаточно поздно получил водительские права – в тридцать с лишним лет. И водить ему понравилось. Но произошло это, по большому счету, случайно.
- Дело в том, что папа должен был сниматься в главной роли Юрия Деточкина у Рязанова в фильме «Берегись автомобиля», - продолжает рассказ Максим Юрьевич. – И, конечно, ему нужны были права. А для этого, естественно, нужно было научиться водить машину. И вот каждый день водитель с киностудии «Мосфильм» приходил к нему, и они вместе ездили по нашим арбатским переулкам. Так и научился водить. И моя мама «под шумок» тоже научилась вместе с ним. Кстати, в одну из первых поездок Юрий Владимирович чуть не наехал на дворника. Не задавил, зато испортил ему лопату. Потом этот дворник высказывал претензии, пришлось купить ему новую лопату. Папа в фильме Эльдара Александровича тогда так и не снялся (неожиданно назначили зарубежные гастроли в цирке), но с тех пор полюбил ездить за рулём.
Хотя сам Юрий Владимирович рассказывал, что тому дворнику он заплатил три рубля – на водку. Свою первую машину он купил за 6200 рублей на автомобильном заводе в Горьком. Вот, как сам актёр вспоминает в своей книге «Почти серьёзно»:
«Когда я пригнал новую «Волгу» из Горького в Москву, выяснилось, что в коробке передач вообще не было масла. Вытек почти весь антифриз. Как только доехал - непонятно. Через две недели попал под ливень - залило салон. Потом перестала выдвигаться антенна. Потом отказал механизм опрыскивателя. К концу первого года вышел из строя стеклоподъёмник. Кроме того, стал ржаветь кузов. Я где-то немножко поцарапался и, к ужасу своему, обнаружил, что под краской нет грунтовки».
Один раз у Юрия Никулина пытались угнать машину, но из этого ничего не вышло: угонщики доехали до конца улицы и автомобиль заглох. Пришлось его бросить. Говорят, что это случилось, потому что актёр установил в машине какое-то редкое для тех времён противоугонное устройство.
- Тогда такие штуки делали «самоделкины», кто-то из них и посоветовал установить на руль замок, - поясняет Максим Никулин. – Это была такая чушка, которая торчала сбоку. Ничего особенного. И вот, когда воры завели машину и доехали до конца переулка, повернули, зажигание и заклинило.
- А Юрий Владимирович сам чинил машину?
- Нет-нет. Он в этом ничего не понимал и не хотел, это ему было неинтересно. Кстати, и моя мама тоже в этом плохо что понимала. Отдавали машины каким-то друзьям в гаражи (тогда же мастерских в таком виде, как сейчас, не было), и «самоделкины» чинили.
Последние годы курил только во сне
Однажды 16-летний Максим, когда родители уехали на гастроли, решил прокатиться на папиной машине, которая стояла в гараже. Конечно, тогда него водительских прав не было. Автомобиль остановил сотрудник ГАИ. Узнав, что мальчик сын самого Никулина, то сопроводил Максима до семейного гаража, закрыл на ключ, мол, «отдам только отцу лично в руки».
- Этот гаишник не знал ведь, что у меня есть вторые ключи, - смеётся сегодня Максим Юрьевич.
- А почему Юрий Владимирович любил машины марки «Волга»?
- Других же не было. Первую «Волгу» - универсал, он купил с большим кузовом. Это для того, чтобы было удобно переезжать из города в город на гастроли и перевозить реквизит. Кстати, тогда просто так их не продавали, нужно было получить специальное разрешение от чиновников. Это потом уже, когда он стал директором цирка на Цветном бульваре, привёз из гастролей в Греции «Мерседес – 200». Но он оказался, практически, убитым. Позже из поездки в Америку привёз «Вольво».
Почти все машины «доезжал» за папой сын. Юрий Владимирович почти каждый свой автомобиль отдавал Максиму.
На этом снимке мы видим Никулина с сигаретой в руках. Не секрет, что он всю жизнь курил, эта привычка осталась у него с военных лет, ведь Юрий Владимирович прошёл две войны – Финскую и Великую Отечественную. Но за восемь лет до ухода из жизни по настоянию врачей ему пришлось бросить эту привычку. Его супруга Татьяна Николаевна, которая тоже курила, рассказывала автору этих строк, что ей было неловко дымить рядом с мужем. «Не хотелось раздражать». А он просил её: «Покури рядом со мной, я хоть дым понюхаю».
- Да, папа тогда часто признавался, что ему во сне снится, будто бы он курит. Конечно, ему очень хотелось, - вспоминает Максим Никулин.
Кстати, рядом с цирком на Цветном бульваре установлен памятник клоуну и актёру, где он запечатлён рядом с машиной «Адлер», которая один в один похожа на тот кабриолет, в котором ездила знаменитая гайдаевская троица (Трус, Балбес и Бывалый) в фильме «Кавказская пленница». Говорят, что ту машину для съёмок предоставил Никулин, мол, он на ней тогда ездил. Поэтому и на капот установили эмблему Горьковского автозавода – оленя.
- Вовсе нет, это все слухи. У папы никогда такой машины не было, - развеял нам эту легенду Максим Никулин. – Помню, как мне звонил владелец этой машины и обижался, что неправильно её изобразили на памятнике. Но ведь памятник-то не машине установлен, а Юрию Никулину.
Анекдот от Юрия Никулина
«Стоит пьяный мужик, шатается, пытается две копейки в телефонный автомат засунуть. У него не получается, промахивается. Проходит мимо женщина: «Вот, нализался. А еще таксист!» Тот спрашивает: «Почему таксист?» Она: «Да вот же кепка на тебе таксиста». Он снимает кепку: «Странно, а была ондатровая шапка!»