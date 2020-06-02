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«Свингеры»: Малышева в «девочкином» платье, Шарапова в чем-то прозрачном и Смехова в пижаме

В Москве состоялась светская премьера романтической комедии

Фото: Андрей Струнин

Продюсеры Дмитрий и Сергей Фиксы назвали свой продукт, конечно, лихо. Поисковик на слово «Свингеры» выдаёт гору сами понимаете чего, если не присовокупить к нему спасительное слово «фильм». Так что будьте осторожны.

Посмотреть в кино «Свингеров» можно будет уже под Рождество — прокат фильма начнётся с 6 января. 

Ну а для светских людей премьеру организовали в минувшую пятницу. На «Свингеров» посмотреть и себя показать пришли Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Наталья Рудова, Илья Носков, Елена Малышева, Алена Свиридова, Алика Смехова, Александр Галибин, Алена Бабенко, Ирина Безрукова, Агния Кузнецова и другие российские знаменитости. Не будем перечислять прямо всех. 

Не было там, впрочем, самого ожидаемого человека Дмитрия Нагиева, который сыграл в «Свингерах» главную роль. Нагиев велел передать, что занят съёмками программы «Голос», поэтому и не смог порадовать прибытием. 

Ну а так, все было здорово. Атмосфера тёплая и немного домашняя, гости открытые, причём некоторые в прямом смысле.

Фото: Андрей Струнин
Алика Смехова в пижаме ее собственного бренда.

Алика Смехова пришла, скажем, в пижаме. Так и сказала: смотрите, мол, это моя собственная пижама, в смысле бренд. Публика оценила: пижама норм, а если недорогая, то и вообще отлично. Все обратили внимание на двух приятельниц Елену Малышеву и Арину Шарапову, а также на их соответсвующие случаю наряды. Елена Васильевна была в милом платье бэби-долл, а Арина Аяновна в каком-то прозрачно-кружевном соблазне. 

Ирина Пегова, забежавшая на мероприятие в самом его конце, надела «то, что доктор прописал»: платье с пышной юбкой актрисе, как нам кажется, очень идёт, а сердечки по подолу — это чистая романтика.  

Фото: Андрей Струнин
Ирина Пегова.
Фото: Андрей Струнин
Арина Шарапова.

Олеся Судзиловская, снявшаяся в «Свингерах», пришла с морально-нравственным подкреплением — с мамой и мужем. И тем самым избегла дурацких вопросов эротической тематики. 

Алена Свиридова, Александр Галибин деловито попозировав, тут же сбежали от объективов, на ходу объясняя, что они тут не снимались, а зашли просто так, в гости.

Кстати, гостей поили законным русским шампанским, а на закуску давали мандарины в золотой фольге — все-таки Новый год.

Фото: Андрей Струнин
Олеся Судзиловская.
Алена Свиридова.

О чем фильм «Свингеры»

Под Новый год разворачиваются и события в фильме, героям которого хочется любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная актриса и модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех.

Фото Андрея Струнина
Фото Андрея Струнина
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