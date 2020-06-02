«Свингеры»: Малышева в «девочкином» платье, Шарапова в чем-то прозрачном и Смехова в пижаме

Продюсеры Дмитрий и Сергей Фиксы назвали свой продукт, конечно, лихо. Поисковик на слово «Свингеры» выдаёт гору сами понимаете чего, если не присовокупить к нему спасительное слово «фильм». Так что будьте осторожны.

Посмотреть в кино «Свингеров» можно будет уже под Рождество — прокат фильма начнётся с 6 января.

Ну а для светских людей премьеру организовали в минувшую пятницу. На «Свингеров» посмотреть и себя показать пришли Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Наталья Рудова, Илья Носков, Елена Малышева, Алена Свиридова, Алика Смехова, Александр Галибин, Алена Бабенко, Ирина Безрукова, Агния Кузнецова и другие российские знаменитости. Не будем перечислять прямо всех.