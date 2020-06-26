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«Я вцепилась в этот лед когтями». Ксения Бородина рассказала о своем участии в «Ледниковом периоде»

Телеведущая, несмотря на критику зрителей и членов жюри, смогла добраться до финала проекта. О том, как ей это удалось и чего это стоило, читайте в эксклюзивном интервью «Собеседнику»

Фото: пресс- служба "Первого канала"

- Вы прошли огромный путь, что вам дал этот проект?

 

- Уверенность в себе! У меня был нелегкий период в жизни после развода, и я решила прийти сюда, чтобы развеяться. Я получила здесь огромную поддержку и настолько погрузилась в проект, что теперь очень тяжело расставаться. За время моего участия здесь я прошла разные эмоциональные состояния: были слезы, огорчения, желание уйти, потом эйфория, когда, наконец, стало получаться. Ягудин правильно сказал, я вцепилась в этот лед когтями. Дима – большой молодец, как настоящий наставник учил меня, что в спорте сдаваться нельзя: «Кто бы что ни говорил, какие оценки бы тебе не ставили, сделай вид, что никто тебя не видит, ты в ответе перед самой собой».

 

- Мало кто знает, что вы катались, несмотря на непростые травмы, в том числе повреждение ребра. Некоторые участники ушли с проекта из-за состояния здоровья, почему вы остались?

 

- Не хотелось уходить, сдаваться. Я решила для себя, что несмотря на травмы, я буду идти вперед, если уж взялась, - пойду до конца. Тем более, меня столько людей поддерживали, спасали ни раз от ухода, было бы преступлением показать себя слабачкой.

Фото: Инстаграм Ксении Бородиной
На проекте телеведущая приобрела много новых друзей

- Вы спаслись от ухода несколько раз, благодаря голосованию ваших поклонников. Многие писали вам, что вы остаетесь нечестно и занимаете не свое место, скажем так, что скажете на это?

 - Проект- это бой, конечно же, здесь присутствует соревновательный момент, было бы странно, если бы я уступала. Будь моя воля - оставила бы всех. Так как здесь все- таки состязание, то все средства хороши. Я не шла по головам, не делала никаких подстав, было честное голосование, где ты мог провести агитацию за себя. У меня была такая возможность, почему я не должна была ею воспользоваться?

 

- Сегодня, на съемках финала, вы впервые получили максимальный балл, что вы почувствовали?

- Очень этого ждала! Я до сих пор не верю. И радуют даже не оценки, а слова от таких профессионалов , как Максим Траньков, Татьяна Навка.

 

- В последнее время чуть ли не каждый блогер и артист создает свои курсы, вы не думали об этом?

- Скажу честно, мне не раз предлагалась эта история. Я умею продать все, что меня не касается, но то, что имеет прямое отношение ко мне, мне продавать очень сложно. Для этого нужно иметь особый талант, а я пока не готова.

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