«Я вцепилась в этот лед когтями». Ксения Бородина рассказала о своем участии в «Ледниковом периоде»

- Вы спаслись от ухода несколько раз, благодаря голосованию ваших поклонников. Многие писали вам, что вы остаетесь нечестно и занимаете не свое место, скажем так, что скажете на это?

- Проект- это бой, конечно же, здесь присутствует соревновательный момент, было бы странно, если бы я уступала. Будь моя воля - оставила бы всех. Так как здесь все- таки состязание, то все средства хороши. Я не шла по головам, не делала никаких подстав, было честное голосование, где ты мог провести агитацию за себя. У меня была такая возможность, почему я не должна была ею воспользоваться?

- Сегодня, на съемках финала, вы впервые получили максимальный балл, что вы почувствовали?

- Очень этого ждала! Я до сих пор не верю. И радуют даже не оценки, а слова от таких профессионалов , как Максим Траньков, Татьяна Навка.

- В последнее время чуть ли не каждый блогер и артист создает свои курсы, вы не думали об этом?

- Скажу честно, мне не раз предлагалась эта история. Я умею продать все, что меня не касается, но то, что имеет прямое отношение ко мне, мне продавать очень сложно. Для этого нужно иметь особый талант, а я пока не готова.