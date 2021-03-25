«Что внутри автомобиля»: больше, чем технокомикс

Столь тонкое сплетение сразу нескольких сложностей — возрастной категории, технического функционала и поучительных истин — обеспечивается самим сюжетом. До поры до времени группа юных друзей удачно компонует членство в автоклубе и обучение у его преподавателя мисс Старт с типичными жизненными ситуациями своего возраста. Но вскоре впервые всерьёз сталкивается с тем, что нужно делать выбор и приходится расставлять приоритеты.

В итоге получилось не только руководство для тех, кто уже знает основы работы автомобиля и хочет глубже в технику и под капот, но и мини-хрестоматия устоев.

Идеально для того возраста, когда еще несколько лет — и впору задумываться о своём первом авто и начинать копить на него. Чтобы узнать не только про то, как устроена машина, но и про то, какого ухода та требует: часто слишком неприятный и утомительный процесс, к которому юный, романтический, вдохновленный автолюбитель оказывается не готов. Для того, чтобы укрепиться в своих желаниях, либо напротив, увериться в том, что это слишком непросто и лучше любить «тачки», что называется, издалека…