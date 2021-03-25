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Екатерина Шпица полчаса плакала из-за грамматических ошибок в своей книге

Актриса упрекнула корректоров издательства в непрофессионализме

Фото: Global Look Press

Только что вышедшая книга актрисы Екатерины Шпицы «Жизнь в эпизодах», по её словам, «рискует войти в историю издательства «АСТ» как книга с самым большим количеством опечаток, которые выглядят на бумаге, как орфографические ошибки троечника, и пунктуационных ошибок».

«У меня, той, кто с пеной у рта борется за чистоту языка, такой мрак в книге! В пятницу, когда записывала аудиоверсию, увидев на экране, ЧТО ушло в печать, полчаса проплакала», - поделилась эмоциями актриса. В своём блоге Екатерина также посетовала, что корректоры издательства убирали верно расставленные ею самой знаки препинания.

«Я слышу: «Катя, извините, что так получилось». И представляю себе врача, который говорит поутру пациенту: «Чувак, извини, я отрезал тебе здоровую ногу вместо больной», - кипятится автор. При этом Шпица отмечает, что «кое-кто… был уволен после того как исправил мои «суши» в множественном числе твор. падежа на «сушами».

Однако, судя по всему, Екатерине, как поборнице чистоты языка, от этого не легче.

Екатерина Шпица призналась, что слывёт особой, которая всегда поправляет собеседника, если он говорит «одеть» вместо «надеть», и в шутку сетует, что все эти люди и послали на её книгу проклятия.

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