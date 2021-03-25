Сергей Соловьёв, прославивший Цоя

Не стало режиссёра Сергея Соловьёва. Вспоминаем, каким он был.

Когда Сергею было 6 лет, семья вернулась в Ленинград. Там его одноклассником и другом детства стал театральный режиссёр Лев Додин, худрук Театра Европы в Петербурге.

В 14 лет Сергей стал играть у самого Георгия Толстоногова в спектакле «Дали неоглядные». Эта удача и определила его судьбу. постигал азы искусства в мастерской классика Михаила Ромма. ВГИК закончил с красным дипломом, снял два короткометражных фильма по рассказам Чехова и поставил спектакль по пьесе Юджина О'Нила.

А после выпуска сам стал мастером курса. Из его мастерской выпустились, например, Анна Меликян и китаянка Ян Гэ, актриса Гоголь-центра. В фильмографии режиссёра более 30 фильмов, в том числе «Асса» (1987), «Чёрная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» (1989), «Дом под звёздным небом» (1991), «Анна Каренина» (2008). Фильм «Асса» возглавляет рейтинги советского кино. Трогательная история любви Алики и Бананана стала манифестом нового поколения. В кино впервые появились независимые рок-музыканты, в том числе Виктор Цой. В саундтрек ленты вошли пять песен «Аквариума», «Здравствуй, мальчик Бананан» Чернавского, «ВВС» Александра Синицына, «Чудесная страна» в исполнении Жанны Агузаровой и «Браво». А в финале прозвучал гимн поколения «Хочу перемен».

Есть легенда, что «АССА» на самом деле означает игру с инициалами «Автор Сергей Александрович Соловьёв».

Личная жизнь Сергея Александровича не сложилась: три брака и три развода. Последний брак был с известной актрисой Татьяной Друбич – главной музой режиссёра, с которой он продолжал работать даже после развода. У звёздной пары родилась дочь – ныне известная пианистка, композитор Анна Друбич. Также у Сергея есть сын Дмитрий Соловьёв, который стал актёром и сыграл главную роль в драме "Нежный возраст".