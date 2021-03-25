Арестованный за акцию на Красной площади поэт: «За цитату Евтушенко 10 суток дают, вот она, сила поэзии!»

В начале недели на десять суток арестовали 21-летнего поэта Александра Волчёнкова. Студент ВШЭ был задержан на Красной площади с плакатом, на котором был написан хэштег #поэтвроссиибольшечемпоэт. Это цитата принадлежит писателю Евгению Евтушенко.

На Александра был составлен протокол по административной статье о повторном нарушении порядка проведения публичной акции. Первый раз он был задержан 23 января на Пушкинской площади, на митинге в поддержку Алексея Навального.

«Цель была в привлечении внимания к поэзии в целом, сейчас интерес к ней, к сожалению, утрачен, к упадку культуры общей в России и так же небольшая надежда вдохновить неизвестных поэтов писать в интернете свои стихи под этим хэштегом», – объясняет Александр. Мы связались с молодым поэтом, чтобы выяснить обстоятельства задержания и более подробно раскрыть месседж его послания.

- Как с вами при задержании обращались сотрудники полиции в этот раз и ранее? Что спрашивали в отделе, как комментировали вашу акцию?

- В этот раз сотрудники были корректнее, задержание максимально, вежливое, как бы смешно это не звучало в некотором контексте этого слова. На Пушкинской брали ОМОНовцы и брали жёстко. Спрашивали стандартно, о мотивах. Когда услышали, в принципе, посмотрели если не одобряюще, то понимающе. За исключением продуваемого на все 4 стороны обезьянника все было предельно корректно, но я знал, на что шёл. И если после акции под этим хэштегом начнут писать свои стихи, хотя бы несколько человек, я эти 10 суток отсижу не зря.