«Красная ниточка»: маленькая сказка с большим смыслом

Это небольшая трогательная история для самых маленьких, рассказывающая о неприятности, произошедшей с бездомным котёнком. Отправившись гулять, он за что-то зацепился, и его красный тёплый свитер петелька за петелькой распустился.

Но маленькая по объёму история содержит достаточно много смыслов. Здесь и сочувствие к обездоленным животным, и умение смотреть на события под разными углами, и значимость дружбы, и вера в чудеса… Дополняют сказку Хеккили её же собственные иллюстрации необычного концепта, словно был наполненные мягкой аурой и уютным духом зимних торжеств. Хороший способ показать ребёнку, что и праздник, и праздничное настроение можно обрести, создать и подарить.