Павел Чухрай: Мы не можем вставить свои мозги американским киноакадемикам

— В связи с выдвижением на «Оскар» российской картины «Разжимая кулаки» Киры Коваленко хочется спросить о критериях отбора. Как это вообще происходит? При Меньшове это было непонятно. До публики доносилось лишь эхо скандалов и споров, и никто не знал даже того, кто входит в этот оскаровский комитет.

— Кто туда входит — это и для меня тоже всегда было загадкой. Кого-то туда принимали, кого-то убирали. О причинах можно было только гадать.

— Убирал и принимал Никита Михалков?

— Это я утверждать не могу, потому что я этого не знаю. Но была ситуация несколько лет назад, когда я, будучи в составе комитета как номинант на «Оскар» (фильм «Вор» — прим. «Собеседника»), голосовал за картину «Кукушка» — была такая замечательная картина Рогожкина. И вот тогда несколько видных членов комитета были против «Кукушки». И после этого меня вдруг журналисты спрашивают: «А почему вас оттуда убрали?». Я удивился, поскольку мне никто об этом не сообщил, но тем не менее меня действительно пару-тройку лет в оскаровской комитете не было. А потом, после каких-то скандалов Меньшова с Михалковым, меня опять туда ввели, и Михалков предложил туда включить ещё и других людей, которые получали призы на Московском кинофестивале. Комитет численно вырос. Но при всем при том, в комиссию по «Оскару» входили и вполне уважаемые, серьёзные люди, которые никакого отторжения у меня, разумеется, не вызывали. Просто я не очень понимал, сколько нас, и почему нас такое количество.

— А сколько всё-таки?

— Там было то ли 20 человек, то ли около того. Они не все присутствовали лично на обсуждениях, присылая иногда свои соображения в письменном виде.

Ну а сейчас всё решалось в экстремальной ситуации. После того, как умер Владимир Меньшов, возникло замешательство, и на последнем совещании комитета первым вопросом стало, кого мы выбираем. Была предложена моя кандидатура, и неожиданно для меня за неё проголосовали. Но дискуссии, как в прежние времена были, так и сейчас были, — люди высказывали своё мнение. Разве что, споры были не такие ожесточенные, как в прошлые разы, хотя нам нужно было выбрать из двух очень серьёзных и достойных фильмов.

— Какой фильм ещё был претендентом?

— «Капитан Волкогонов бежал» (режиссёры Меркулова и Чупов — прим. «Собеседника»). Это очень достойная, интересная картина и у неё были хорошие очень шансы. И у неё хорошее будущее, я надеюсь. Но картина «Разжимая кулаки» получила очень большой перевес в голосах.

— А считается просто большинство или какие-то баллы?

— Я не знаю точно, как это подсчитывается. Теперь членам комитета не надо собираться и смотреть картины в зале — каждый мог посмотреть у себя на компьютере. Но большинство членов проголосовали очно, а те, кто не смог приехать из-за пандемии из Питера или еще откуда-то, присылали свои соображения письменно. Такова была просьба: если вы не можете присутствовать, то объясните почему и пришлите свои соображения по поводу голосования — за кого вы голосуете и почему. Тут никаких тайн нет. И мы будем стараться, чтобы впредь до публики доходило больше информации.

— А почему Михалков сам не возглавил оскаровский комитет?

— Это вопрос не ко мне. У Никиты Михалкова много других регалий и дел. Зачем ему заниматься такой ерундой?

— Понятно. Тем более что он при необходимости может и так повлиять на выбор.

— Верно. Во всяком случае, будет пытаться. Но я не склонен сочинять интриги. Если остальные члены комитета с ним не согласны, то не согласны, и это ясно обозначается. А если согласны — то ради бога. Я не знаю, присылал ли Михалков в этот раз свои соображения, но подсчёт ведётся людьми, которым мы доверяем.

— По каким критериями выбирали фильм «Разжимая кулаки»? Учитывалось ли соответствие западным ценностям? Например, в этом фильме, действие которого происходит в Осетии, поднимается тема прав женщин. Большинству российской публики, сохраняющей патриархальный и колониальный взгляд на жизнь, это безразлично. Зато на Западе это воспринимается горячо. Это соображение принимались в расчёт при выдвижении картины?

— Это ваше личное соображение. И не более того. Ну а я никакой конъюнктурой не руководствуюсь. Оба фильма-претендента мне просто нравятся. Я считаю их произведениями искусства. Есть люди, которые при обсуждении высказывают свои соображения в том духе, что «это поймут, а это не поймут». А есть люди, которые думают, как я: «Ребята, мы не можем свои мозги вставить в оскаровских киноакадемиков, и какие у них взгляды на творчество и на политику — это не наше собачье дело. Мы гадать об этом не будем». Это моё личное мнение, как и некоторых моих коллег. А другие могут думать по-другому, высчитывая шансы на победу нашего фильма, и ничего тут плохого нет. И они могут ошибаться, и мы можем ошибаться. Кроме того, я не вижу никакой конъюнктуры в том, что «Разжимая кулаки» снимала женщина и про женщину. Мы вовсе не хотим понравиться этой картиной условному Западу. Нам нравится эта картина, вот и всё. Тем более это сокуровская школа, она меня поражает, там столько интересных и совсем молодых людей. Александр Сокуров так действует своей личностью, своей профессией на учеников, что это вызывает огромное угощение уважение и большую радость, честно вам скажу. Мне очень нравилась и картина «Дылда», и «Теснота» — это настоящее, очень лаконичное и хорошее кино по существу.

— Да, и наверное, вопроса о конъюнктуре и не возникало бы. Но с другой стороны, в прошлом году на «Оскар» от России был выдвинута картина мэтра Кончаловского «Дорогие товарищи», про расстрел рабочих в 1961 году, а это довольно позорная страница нашей истории, которая и для нынешней неосоветской России слишком царапающая.

— У критиков тут могут быть свои соображения. Я лично этими соображениями не пользуюсь. Мне действительно нравится эта картина. Сделанная немолодым режиссёром, в совершенстве владеющим профессией. Меня этот фильм очень взволновал. И поднятая проблема (что не часто бывает в нашем кино), и то, что сделан он очень достойно. А то, что фильм не вошёл в шорт-лист, — ну я за американских киноакадемиков думать не собираюсь. Я говорю это вам как человек, который так же голосует в комитете, как все остальные. И я рад, что такого уровня картины, как «Разжимая кулаки», как «Капитан Волкогонов бежал», как картина Кончаловского, появляются у нас, и я, как российский режиссер, ими горжусь. А уж дальше — как сложится.

Вообще эти вопросы о конъюнктурных соображениях, довольно оскорбительны. Я так прожил свою жизнь, что мне стесняться за неё не приходится. Дурных фильмов я не делал. Хотя если бы я захотел зарабатывать больше денег и снимать то, что больше нравятся начальству, я, наверное, мог бы. Но моя жизнь прошла без этого, и у многих моих коллег тоже.

— Спасибо, Павел Григорьевич.