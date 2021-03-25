Виммельбух: сказочный мир братьев Гримм

Считается, что жизнь книги в руках ее владельца фактически заканчивается с поворотом последней страницы. И тем ценнее те книги, чьи рамки позволяют увидеть больше, чем в них написано и изображено. Пожалуй, именно поэтому формат виммельбуха — как если бы каждый сказочный сюжет спрессовали бы до одной картинки без потери смысла и качества — так успешен и живуч.

Выходящий в России виммельбух со сказочным миром братьев Гримм — больше чем просто стандартный детский подарок. Малыша ждут шесть сказок в одной книге — шесть разворотов общего формата А3 каждый с любимыми героями и сказочными предметами — и широкие возможности сторителлинга: от каноничного изложения до полной свободы в создании своих сюжетных линий.

«Красная Шапочка», «Белоснежка и семь гномов», «Спящая красавица», «Гензель и Гретель», «Волк и семеро козлят», а также внезапный «Кот в сапогах» Шарля Перро — благодаря этим сказкам в виммельбухе, юный читатель, в зависимости от возраста, или разучит новые слова и сопоставит их с визуальными образами, или повысит внимательность, или раздвинет границы привычных нарративов.