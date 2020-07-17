«Хабенский – не самый плохой вариант, а Варшавер не посмотрел, сколько ему лет». Иосиф Райхельгауз о ситуации в театре изнутри

– То, что произошло во МХАТе Горького, с моей точки зрения, недальновидно и неумно. Оно, мне кажется, ничего творчески интересного и живого не принесёт. Потому что, как ни относись к Боякову, он ухитрился за три года привлечь внимание к месту смердящему, месту давно заброшенному и заболоченному, много десятилетий не привлекавшему ничьего внимания. И теперь туда назначен Кехман, человек с очень сомнительным прошлым – полубизнес, полукриминал, – который ничего к тому же не понимает в драматическом театре. И вся его творческая программа в том, что он на инвалидной коляске вывезет показать всем живую Татьяну Васильевну Доронину. С МХТ ситуация непростая, я готов о ней много говорить, потому что очень хорошо знаю Сергея Женовача. Это человек творческий, мощный разнообразный. Но! У такого выдающегося менеджера, как Олег Павлович Табаков, лежали конверты с деньгами на весь коллектив, Олег Павлович умел заходить в любой банк и говорить: «Здравствуйте, я кот Матроскин» – и это оплачивалось. А тихая, с запинкой, самопрезентация Женовача не имела такого эффекта. Поэтому назначение Хабенского, любимого, интересного, талантливого – это не самый плохой вариант. Вопрос, как теперь Хабенский себя поведет. Если он, как прежние мэтры МХТ, впустит в театр самых известных режиссёров, как делал сначала Ефремов, а потом Табаков, и запустит сразу 10 сильных спектаклей, то вполне возможно, что он выиграет.