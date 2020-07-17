«Хабенский – не самый плохой вариант, а Варшавер не посмотрел, сколько ему лет». Иосиф Райхельгауз о ситуации в театре изнутри
Мы спросили художественного руководителя «Школы современной пьесы, что он думает о кадровой революции в театрах
– То, что произошло во МХАТе Горького, с моей точки зрения, недальновидно и неумно. Оно, мне кажется, ничего творчески интересного и живого не принесёт. Потому что, как ни относись к Боякову, он ухитрился за три года привлечь внимание к месту смердящему, месту давно заброшенному и заболоченному, много десятилетий не привлекавшему ничьего внимания. И теперь туда назначен Кехман, человек с очень сомнительным прошлым – полубизнес, полукриминал, – который ничего к тому же не понимает в драматическом театре. И вся его творческая программа в том, что он на инвалидной коляске вывезет показать всем живую Татьяну Васильевну Доронину. С МХТ ситуация непростая, я готов о ней много говорить, потому что очень хорошо знаю Сергея Женовача. Это человек творческий, мощный разнообразный. Но! У такого выдающегося менеджера, как Олег Павлович Табаков, лежали конверты с деньгами на весь коллектив, Олег Павлович умел заходить в любой банк и говорить: «Здравствуйте, я кот Матроскин» – и это оплачивалось. А тихая, с запинкой, самопрезентация Женовача не имела такого эффекта. Поэтому назначение Хабенского, любимого, интересного, талантливого – это не самый плохой вариант. Вопрос, как теперь Хабенский себя поведет. Если он, как прежние мэтры МХТ, впустит в театр самых известных режиссёров, как делал сначала Ефремов, а потом Табаков, и запустит сразу 10 сильных спектаклей, то вполне возможно, что он выиграет.
Теперь Театр Джигарханяна и Театр Сатиры. Сережу Газарова я знаю много лет, когда-то он был моим студентом. Это симпатичный парень, человек себе на уме, с кавказской хитрецой, и ему дай бог справиться бы с Театром Джигарханяна, и я бы мог дать ему тут дельные советы. Но он не спросил. Ему бы, конечно, нужно было собрать команду – мощного театрального художника, завлита-идеолога, резкого и молодого. Потом, я вынужден повторить то, что уже кто-то сказал, – к огромнейшему сожалению, Сергей Газаров режиссёр не первого ряда, а я даже добавлю: далеко не первого ряда. И вместо того чтобы заниматься этим маленьким непростым театром, он ещё и огромную «Сатиру» взял, где уже много лет правит и не собирается отдавать власть директор Мамед Агаев. В соседнем театре «Ленком» тоже все неблагополучно. Директор Марк Варшавер, взявший после великого Марка Захарова власть в руки и назвавший себя художественным руководителем, почему-то считает, что все у него прекрасно. Но он, наверное, не посмотрел, сколько ему лет, и не осознает, каких режиссёров он зовет в «Ленком» — таких, кого бы Марк Анатольевич и близко не подпустил к театру. А это очень важно.