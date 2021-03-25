Дмитрий Лиханов: Для Советского Союза война в Афганистане была нужна
Недавно писатель и журналист Дмитрий Лиханов выпустил книгу «Звезда и Крест». История о жизни молодого человека, который после войны в Афганистане стал инвалидом и принял монашеский постриг, уже потрясла читателей
Духовник Путина книгу пока не прочел
- Это произведение хотя я и считаю его художественным, но создано оно под впечатлением истории жизни одного моего товарища – Валерия Белкова, - делится с «Собеседником» Дмитрий. - Он воевал в Афганистане, а потом принял постриг в монахи. Его история меня и вдохновила на написание книги. Про него много писали после того, как я с ним встретился. Валерий уже был в рясе. И он долго мне рассказывал, почему это с ним произошло. Мы же с ним виделись где-то в 2012-13 годах. А потом два года не общались. И вот за эти два года с ним произошли такие изменения. А его я знаю с 1990-х годов, когда он был еще советником Ельцина по делам инвалидов. Тогда он был молодой парень, совершенно других взглядов на жизнь, такой веселый парень с гитарой, ветеран войны, без ног, летчик. Он только что закончил военно-воздушную академию имени Гагарина.
- Он же губернатором был?
- Нет, он хотел быть губернатором. Он вообще-то много чего наделал в своей жизни. Пытался в губернаторы идти от «Справедливой России», но у них там как-то не сложились отношения, и его даже обвинили в поджоге предвыборного штаба. Но в книге этого нет ничего. Я сначала хотел сделать такую документальную вещь, а потом подумал, что документалистика в данном случае мне не очень интересна, и поэтому я решил эту историю как-то расширить. Когда книга вышла, а Валерий Белов сам, кстати, не читал ее до сих пор, ему наш общий знакомый рассказал. И тогда Валера сказал: «Ну, это не про меня». Я говорю: «Нет, это не про тебя, но твоя история, как бы, подвигла меня, чтобы написать об этом».
- Дмитрий, а почему предисловие написал Андрей Кончаловский?
- Дело в том, что для предыдущего моего романа, который называется «Bianca. Жизнь белой суки», Андрей Сергеевич тоже написал предисловие. И была как раз пандемия, эта книжка должна идти в печать. Я ему позвонил: «Андрей Сергеевич, может быть, вы прочтете?» Он говорит: «Ну, давайте, конечно, прочту с удовольствием». Он прочитал и написал.
- Вы же еще дали почитать митрополиту Тихону?
- Да. Но по моим данным, он еще не прочел.
- Он вроде как духовник Путина?
- Ну, это другая история, я об этом не спрашивал. Но я его попросил, встретился с ним…
- А почему именно ему?
- Знаете, во-первых, Тихон сам написал неплохую книгу «Несвятые святые», которая разошлась большим тиражом. Во-вторых, он лицо духовное, и мне тут важно было, чтобы духовные лица тоже что-то сказали по этому поводу.
- Вы дали сначала почитать Тихону, Брейтвейту, Кончаловскому, а отец ваш – известный писатель и журналист Альберт Лиханов прочитал?
- Отец мой прочитал, да. Он когда читал, то делал пометки. Я, конечно, этот экземпляр храню. Ну, с какими-то я согласен, с какими-то нет. Прежде всего, я с ним соглашусь: там есть места, когда речь о войне, там написаны крепкие высказывания солдатские. Но их на весь роман пять или шесть. И вот отец мне рекомендовал от них избавиться, потом что русский язык настолько богат… И я с ним согласился. А в конце книги он написал мне: «Мальчик мой, кем ты стал?! Каким? Горько и славно! Отец».
В Афганистане погибло меньше людей, чем у нас умирают от водки
- А что вы хотите этой книгой сказать? Сказать, что на самом деле было в Афганистане?
- Для меня очень интересно, для самого себя, прежде всего, понять человека, который прошел ад войны. И потом попытаться сделать его святым. То есть: нельзя попасть в рай, не пройдя через ад. И исследование человеческой души, как она трансформируется от ужаса, от этого огня, ежедневной смерти людей, своих или чужих.
- Сейчас к этой афганской войне разное отношение. Кто-то говорит, что это зря все это было, кто-то говорит, что это было не зря…
- Со стратегической точки зрения, да, достаточно бессмысленно. Потому что уход американцев оттуда показывает лишний раз, что никто с этим не справится, с этим огромным количеством племен, которые враждуют друг с другом, и которые живут совершенно в другой философии, с другим ощущением жизни. Не надо даже стремиться. Люди живут так, как они считают нужным, ну и пусть живут. А с той точки зрения, скажем, офицерства, нашей армии советской в то время, я считаю, что конечно, нужно было. Потому что любая война - это проверка техники личного состава на боеспособность. И вы посмотрите, какой результат. Понятно, что у Советского Союза было больше такого тяжелого вооружения, плюс авиация, с которой мы научились воевать. Но тем не менее, наши потери за 10 лет войны – 15 тысяч человек. У нас от водки в год погибают 40 тысяч человек, от наркотиков погибает 7 тысяч человек в год. А тут за 10 лет от войны погибло 15 тысяч человек. Афганцев погибло примерно миллион человек. Это тоже чудовищная цифра.
Если говорить про Афганистан с государственной точки зрения, с политической точки зрения, нас туда просто втянули. Это была такая большая игра… Афганцы нас постоянно просили об этом, постоянно что-то придумывали, постоянно нагнетали обстановку, чтобы мы только туда пришли и защитили.
Вы знаете, я помню, когда еще война шла, меня пригласил к себе Крючков Владимир Александрович.
- КГБ, да?
- Он возглавлял в то время Первое главное управление. Наша беседа началась с Афгана, но говорили не только об Афгане.
- Почему он вас пригласил?
- А уже не помню, я чего-то написал в «Огоньке» про Афган, и в связи с этим он меня пригласил. Там была какая-то публикация. И он мне рассказывал про то, как мы много сделали в Афганистане. И в самом начале, это 1979-й год, вертолеты наши возили стройматериалы для строительства блокпостов, но в том числе, и для строительства инфраструктуры. Мы много денег туда вложили, и афганцы по сей день, в отличие от тех же американцев, с пониманием и благодарностью к нам, это скажет любой человек, который через Афганистан прошел. Они Советский Союз вспоминают хорошо. Мы много туда вложили, не только там стреляли… Знаете, есть такое правило, что солдат, даже те, которые защищали Родину, все равно не допускают к причастию какое-то время.
- Да? Я не знал об этом.
- Потому что они убивали. Потому что нарушена одна из заповедей – не убий, - главная, первая. Убил, или способствовал убийству, или принимал участие, любая война - это нарушение этой заповеди.
- Сегодня как-то много очень военного стало у нас и в прессе, и по телевидению, и наши руководители страны, они все больше о военном говорят, нежели о социальном. Вот вы специально на этой волне книгу написали?
- Нет-нет. У меня, кстати, следующая книга, которую я пишу, про шпионов. А предыдущая была про собак. Нет, я не выбираю патенты какие-то, пишу то, что мне хочется. И я меньше всего думаю о том, чтобы как-то встроиться в нынешнюю политику. Потому что надо стараться не для сегодняшнего дня, а для вечности. Стараться, во всяком случае.
- А если бы вам предложили экранизировать эту книгу?
- Я бы с удовольствием.
- Какого режиссера вы бы предпочли?
- Конечно, если можно было бы выбирать, и этот человек согласился бы, то…
- …Кончаловский?
- Да, потому что он хорошо снимает. И даже, может, не эту вещь, а предыдущую - «Жизнь белой суки», потому что она в его стиле. Андрей Сергеевич любит маленького человека во всех его проявлениях.
- А про Афганистан?
- Это сложнее снимать. Тут есть одна опасность, - можно в кинематографе уйти в этакий блокбастер.