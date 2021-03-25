Дмитрий Лиханов: Для Советского Союза война в Афганистане была нужна

Духовник Путина книгу пока не прочел

- Это произведение хотя я и считаю его художественным, но создано оно под впечатлением истории жизни одного моего товарища – Валерия Белкова, - делится с «Собеседником» Дмитрий. - Он воевал в Афганистане, а потом принял постриг в монахи. Его история меня и вдохновила на написание книги. Про него много писали после того, как я с ним встретился. Валерий уже был в рясе. И он долго мне рассказывал, почему это с ним произошло. Мы же с ним виделись где-то в 2012-13 годах. А потом два года не общались. И вот за эти два года с ним произошли такие изменения. А его я знаю с 1990-х годов, когда он был еще советником Ельцина по делам инвалидов. Тогда он был молодой парень, совершенно других взглядов на жизнь, такой веселый парень с гитарой, ветеран войны, без ног, летчик. Он только что закончил военно-воздушную академию имени Гагарина.

- Он же губернатором был?

- Нет, он хотел быть губернатором. Он вообще-то много чего наделал в своей жизни. Пытался в губернаторы идти от «Справедливой России», но у них там как-то не сложились отношения, и его даже обвинили в поджоге предвыборного штаба. Но в книге этого нет ничего. Я сначала хотел сделать такую документальную вещь, а потом подумал, что документалистика в данном случае мне не очень интересна, и поэтому я решил эту историю как-то расширить. Когда книга вышла, а Валерий Белов сам, кстати, не читал ее до сих пор, ему наш общий знакомый рассказал. И тогда Валера сказал: «Ну, это не про меня». Я говорю: «Нет, это не про тебя, но твоя история, как бы, подвигла меня, чтобы написать об этом».

- Дмитрий, а почему предисловие написал Андрей Кончаловский?

- Дело в том, что для предыдущего моего романа, который называется «Bianca. Жизнь белой суки», Андрей Сергеевич тоже написал предисловие. И была как раз пандемия, эта книжка должна идти в печать. Я ему позвонил: «Андрей Сергеевич, может быть, вы прочтете?» Он говорит: «Ну, давайте, конечно, прочту с удовольствием». Он прочитал и написал.

- Вы же еще дали почитать митрополиту Тихону?

- Да. Но по моим данным, он еще не прочел.

- Он вроде как духовник Путина?

- Ну, это другая история, я об этом не спрашивал. Но я его попросил, встретился с ним…

- А почему именно ему?

- Знаете, во-первых, Тихон сам написал неплохую книгу «Несвятые святые», которая разошлась большим тиражом. Во-вторых, он лицо духовное, и мне тут важно было, чтобы духовные лица тоже что-то сказали по этому поводу.

- Вы дали сначала почитать Тихону, Брейтвейту, Кончаловскому, а отец ваш – известный писатель и журналист Альберт Лиханов прочитал?

- Отец мой прочитал, да. Он когда читал, то делал пометки. Я, конечно, этот экземпляр храню. Ну, с какими-то я согласен, с какими-то нет. Прежде всего, я с ним соглашусь: там есть места, когда речь о войне, там написаны крепкие высказывания солдатские. Но их на весь роман пять или шесть. И вот отец мне рекомендовал от них избавиться, потом что русский язык настолько богат… И я с ним согласился. А в конце книги он написал мне: «Мальчик мой, кем ты стал?! Каким? Горько и славно! Отец».