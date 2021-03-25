В театре Александра Градского - аншлаг после его смерти

Московский театр «Градский Холл» распродал все билеты на концерт «Кинохит. Песни кино на все времена», который станет первым в репертуаре учреждения после смерти своего бессменного руководителя Александра Градского.

Как обратил внимание «Собеседник», билетов нет ни в партер, ни в амфитеатр. Концерт состоится 4 декабря, в афише театра сказано, что в нем «участвуют все солисты театра в сопровождении оркестра «Градский Холл».

В продаже еще есть билеты на новогоднее мероприятие «Рождество в Градский Холл», участником которого по-прежнему заявлен ушедший из жизни музыкант. Концерт пока не отменен и поставлен на 31 декабря.

Александр Градский умер в воскресенье на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. За свою жизнь певец и композитор написал музыку более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 альбомов, стал автором нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Градский являлся членом жюри музыкального шоу «Голос», которое выходит на Первом канале.

Обязанности художественного руководителя театра «Градский Холл» временно возложены на народного артиста России Алексея Рыбникова.