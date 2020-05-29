«Только он мог уговорить меня на авантюру!» Игорь Акинфеев исполнил песню «Наш футбол» для сериала Сергея Жукова
В сериале кроме Акинфеева сыграют Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита, Михаил Галустян и другие звёзды
Вчера в сети появилось видео, на котором капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев в образе Боба Марли, с дредами и в растаманской шапке, поёт песню про российский футбол. Как оказалось, композиция была написана Сергеем Жуковым для сериала «Евгенич», который стартует на телеканале «Пятница!» 9 декабря. «Собеседник» выяснил подробности.
– «Запел», как написали все, это громко сказано, – говорит Игорь Акинфеев. – Но я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Серёга Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру – не только спеть, но и сняться в сериале. Получилось, надеюсь, очень смешно. Это новый опыт для меня.
«Евгенич» – это авторский проект Сергея Жукова, в котором он исполнил главную роль. Его герой – легендарный музыкальный продюсер из 90-х, написавший хиты, под которые танцевали стадионы и первые лица страны. Но после скандального случая с оголением пятой точки на «Песне года», Евгенич ушёл в подполье и никто его не видел. Многие считали, что на его карьере поставлена жирная точка. Но в 2021 году, спустя 30 лет, он возвращается и пишет новые хиты российским звёздам.
– Идея сериала родилась у меня несколько лет назад, – говорит Сергей Жуков. – Я задумал сделать программу для YouTube, которое отличалась бы от остальных шоу. Возникла мысль сделать шоу про Евгенича, который заперся в студии и каждый выпуск пишет по одной песне, и при этом использует только инструменты 90-х, с теми старыми звуками, не пользуясь ни интернетом, ни современными библиотеками и приложениями – только подручными средствами. Я даже построил такую студию в своём старом офисе, собрал аппаратуру древнюю.
Так родился «Евгенич» – сериал про подпольного гения, полностью оторванного от жизни, который не знает, что 90-е закончились, появились интернет, инстаграм и жизнь вообще сильно изменилась. Пилот мы сняли полтора года назад, практически на голом энтузиазме. Он понравился каналу «Пятница!» и вот мы представляем вам первый сезон «Евгенича».
Герой Сергея Жукова напишет хиты звёздам, которые сыграли в сериале камео: Игорю Акинфееву, Ольге Бузовой, Дане Милохину, Лолите, Диме Билану и другим.
Давно уже не было сериалов про музыку, – продолжает лидер группы «Руки вверх». – Наверное, со времён «Элен и ребята» и, возможно, «Ранеток» ничего подобного не снимали. У нас в каждой серии Евгенич пишет хит. Мне было безумно приятно, когда сами артисты говорили: «Вау! Я буду это петь на своих концертах», как, например, было с Лолитой или Олей Бузовой. Это здорово! Мы уверены, что песню про Акинфеева будут кричать на всех трибунах на его матчах, и это станет вот этой кричалкой фанатов ЦСКА, которая войдёт в обиход.
По словам Сергея Жукова, несмотря на то, что его герой в сериале «Евгенич» – тоже музыкант, он сам себя с ним не отождествляет.
– Хоть в Евгениче сквозь парик и щетину проглядывают черты лица Сергея Жукова, это, конечно же, не Сергей Жуков, – настаивает музыкант. – С моей стороны было бы нескромным называть себя гениальным композитором, который может написать хит любому. Любому – не могу. А Евгенич – может. Потому что Евгенич – гений!