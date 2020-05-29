«Только он мог уговорить меня на авантюру!» Игорь Акинфеев исполнил песню «Наш футбол» для сериала Сергея Жукова

Вчера в сети появилось видео, на котором капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев в образе Боба Марли, с дредами и в растаманской шапке, поёт песню про российский футбол. Как оказалось, композиция была написана Сергеем Жуковым для сериала «Евгенич», который стартует на телеканале «Пятница!» 9 декабря. «Собеседник» выяснил подробности.

– «Запел», как написали все, это громко сказано, – говорит Игорь Акинфеев. – Но я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Серёга Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру – не только спеть, но и сняться в сериале. Получилось, надеюсь, очень смешно. Это новый опыт для меня.

«Евгенич» – это авторский проект Сергея Жукова, в котором он исполнил главную роль. Его герой – легендарный музыкальный продюсер из 90-х, написавший хиты, под которые танцевали стадионы и первые лица страны. Но после скандального случая с оголением пятой точки на «Песне года», Евгенич ушёл в подполье и никто его не видел. Многие считали, что на его карьере поставлена жирная точка. Но в 2021 году, спустя 30 лет, он возвращается и пишет новые хиты российским звёздам.

– Идея сериала родилась у меня несколько лет назад, – говорит Сергей Жуков. – Я задумал сделать программу для YouTube, которое отличалась бы от остальных шоу. Возникла мысль сделать шоу про Евгенича, который заперся в студии и каждый выпуск пишет по одной песне, и при этом использует только инструменты 90-х, с теми старыми звуками, не пользуясь ни интернетом, ни современными библиотеками и приложениями – только подручными средствами. Я даже построил такую студию в своём старом офисе, собрал аппаратуру древнюю.

Так родился «Евгенич» – сериал про подпольного гения, полностью оторванного от жизни, который не знает, что 90-е закончились, появились интернет, инстаграм и жизнь вообще сильно изменилась. Пилот мы сняли полтора года назад, практически на голом энтузиазме. Он понравился каналу «Пятница!» и вот мы представляем вам первый сезон «Евгенича».