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«Тайная лавка ядов»: загадочно предсказуемый псевдосаспенс

Этот роман называют самым громким дебютом 2021 года, однако что же поразило автора такого эпитета — загадка

Перед нами 350 страниц плосковатого и легкого сюжета, где линии двух героинь сквозь века связаны через одну древнюю вещицу. Придумка, мягко говоря, неоригинальная. Мало того, автору словно бы недостаточно банальности, и она добавила еще и сильное отзеркаливание их судеб… 

Саспенс, на который претендует книга буквально на каждой странице, не просто хиленький — он подается так тривиально и ожидаемо, словно бы предназначен для душевнобольного, которого ни в коем случае нельзя подвергать эмоциональным встряскам и выводить из себя. Если вам кажется, что современная героиня сейчас отыщет что-то таинственное — пожалуйста, потерпите пару страниц. Если вы думаете, что двенадцатилетняя лондонская девочка кое-кому навяжется — будьте добры. Если вы ощущаете, что в судьбе аптекаря сейчас что-то пойдет не так — да, можете начинать фейспалмить.

Наконец, и атмосфера старины, а в данном случае Лондона времен романтизма — то, ради чего обычно и берешь в руки такие флешбэк-романы — и та выглядит уж слишком скудной: ей богу, такими широкими мазками можно описать город, ни разу в нем не побывав.

Словом, даже ощущение блистательности своего интеллекта «Тайной лавкой ядов» не прокачать — настолько все бесхитростно и шаблонно…

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