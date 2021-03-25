«Рюссен Коммер» – на дне в шведской эмиграции

Героиня — оппозиционерка Лиза — после очередного задержания, пыток и вынужденного оговора соратников бежит из России в Швецию. Бежит, чтобы получить политическое убежище в одной из самых спокойных и благополучных стран мира. А находит искаженное отражение той же государственной системы, только с несколько радикализированными и сдвинутыми рамками — словно бы в кривом зеркале с боков слезло отражающее напыление, и теперь оно не передает обратно часть изображения. Например, не видны уродливо искривленные руки. Или расплывшийся живот.

Всю книгу Лиза так и будет горемычно скитаться между слоем благополучных, но консервативных шведов, и нищих и бесправных, но куда более раскрепощенных эмигрантов (от эфиопов до своих же соотечественников) и, вступая в неизбежные политические споры буквально с каждым — а как же еще зафиксировать идентичность?! — пытаться одновременно ассимилироваться, обрести себя и не скатиться в шизофрению.

Здесь будет и социалка — зарубежная, улыбчивая шведская бюрократия, которая одной рукой бьёт в морду, а второй предлагает тебе кофе; и политика — от ФСБшных застенков до мирных протестов по строгому рабочему графику; и драма — дойти до дна, оставшись без денег, и почти окончательно сломаться на самой черной работе; и поиски любви.

Перед глазами читателя «Рюссен Коммер» повертит этими двумя мирами, как гранями кубика Рубика; продемонстрирует все параллели с различиями; и в конце концов покажет, почему на иной чужбине все эмигранты становятся еще более традиционными и несвободными (а местные — остаются в своих взглядах, но учатся держать язык за зубами); почему вскоре начинают гордиться тем, от чего только что бежали и отрекались; и почему в конечном итоге часто ломаются.