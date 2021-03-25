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Третьяковская галерея: посвящение Достоевскому

К 200-летию со дня рождения писателя открылась выставка в залах постоянного экспозиции Инженерного корпуса

Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Коллекция небольшая: всего 9 картин и рукописи. Центральным экспонатом стал единственный прижизненный портрет писателя кисти Василия Перова. Портрет был заказан художнику лично основателем галереи Павлом Третьяковым, чья семья относилась к Фёдору Михайловичу с почтением и пиететом. Тексты Достоевского регулярно звучали в доме Третьяковых.

«Апостол правды», «наша общественная совесть» - именно такими эпитетами награждал писателя основатель собрания живописи. На выставке, помимо работ Перова, представлены произведения Репина, Серова, Крамского, Васнецова, Сурикова. Маленькая, но яркая выставка собрана в том числе исходя из воспоминаний самих художников: для многих современников Достоевский был источником вдохновения.

До 13 марта 2022 года. Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок.

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