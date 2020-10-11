Евгений Цыганов на «Эхе Кинотавра» поучаствовал в дискуссии о женском обрезании
Актёр представил свою дебютную режиссёрскую работу, но заинтересовался другой
Евгений Цыганов стал гостем столичного кинотеатра «Пионер», где прошёл вечер «Эхо Кинотавра». На нём показали несколько короткометражных работ, которые стали особо заметными на сочинском «Кинотавре». В их числе картина «Мятежный» самого Евгения Цыганова, который ранее в режиссуре почти не был замечен.
Если фильм Евгения – экзистенциальный, сконцентрированный на образах, чувствах, единении с природой и чем-то напоминает бессловесный хореографический спектакль, то другие короткометражки отличались социальной проблематикой. Дискуссия началась с фильма Ламары Согомонян «Собирайся, поедем на праздник» с Дарьей Мороз в главной роли. Действие ленты происходит в отдалённом кавказском посёлке, в медпункт которого приезжает героиня Дарьи и сталкивается с практикой подпольных операций «женского обрезания» у девочек.
Евгений Цыганов, отметив в этом фильме операторскую работу и игру Дарьи, признался, что раньше о существовании этой проблемы не знал.
- Я понимаю, что это женская история: какой-то девочке делают какую-то операцию, - поделился впечатлением актёр. – Есть врач, не из местных, которая приезжает и говорит: «Это преступление». Ей отвечают: «У нас это не преступление, если нож чистый». Но тут мне приходится доверять актёрам, я не знаю мнения врачей, которые могли бы сказать, что на Кавказе это проблема, что есть подтверждающая это статистика. И то может появиться другой врач, который скажет: «Полная чушь. Вообще-то это очень даже и полезно, всем советую это делать». Фильм потрясающе снят. А насколько я могу происходящему доверять это другой вопрос. Но, видимо, проблема для этого и поднимается, чтобы зритель мог с ней ознакомиться подробнее.
- Мы обсуждали эту тему со сценаристом, - объяснила Евгению оператор фильма Юлия Галочкина. – И как раз поднимался вопрос, что говорить напрямую, что сейчас, в XXI веке в мире всё ещё происходит вот это, очень не хотелось. Она оттолкнулась от одной маленькой истории из интернета, которая её лично поразила. А когда обнаружила тонны этих сообщений – форумы, переписку, позвонила мне и сказала: «Слушай, я просто в шоке».
- А это обязательная история там, связанная с традициями? – Спросил Евгений.
- До сих пор практикующаяся, равно как и кража невест.
- А цель операции?
- Женщина перестаёт испытывать удовольствие, она не будет никогда ходить налево.
- Хорошо, хорошо, я понял. Я тут сына пригласил 10-летнего, - замялся актёр, пришедший в кинотеатр со своими детьми, которых снял в фильме «Мятежный».
- Будущая верность твоей жены – логика такая, - резюмировала представительница съёмочной группы фильма «Собирайся, поедем на праздник». – Нам очень хотелось, чтобы люди задумались, чтобы вы как раз нам не поверили и сказали: «Погодите, я пойду сейчас разберусь. Неужели это может происходить?» Судя по всему, это сработало. Ровно того, чего мы добивались. Это очень приятно.