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Евгений Цыганов на «Эхе Кинотавра» поучаствовал в дискуссии о женском обрезании

Актёр представил свою дебютную режиссёрскую работу, но заинтересовался другой

Фото: Global Look Press

Евгений Цыганов стал гостем столичного кинотеатра «Пионер», где прошёл вечер «Эхо Кинотавра». На нём показали несколько короткометражных работ, которые стали особо заметными на сочинском «Кинотавре». В их числе картина «Мятежный» самого Евгения Цыганова, который ранее в режиссуре почти не был замечен.

Если фильм Евгения – экзистенциальный, сконцентрированный на образах, чувствах, единении с природой и чем-то напоминает бессловесный хореографический спектакль, то другие короткометражки отличались социальной проблематикой. Дискуссия началась с фильма Ламары Согомонян «Собирайся, поедем на праздник» с Дарьей Мороз в главной роли. Действие ленты происходит в отдалённом кавказском посёлке, в медпункт которого приезжает героиня Дарьи и сталкивается с практикой подпольных операций «женского обрезания» у девочек.

Евгений Цыганов, отметив в этом фильме операторскую работу и игру Дарьи, признался, что раньше о существовании этой проблемы не знал.

- Я понимаю, что это женская история: какой-то девочке делают какую-то операцию, - поделился впечатлением актёр. – Есть врач, не из местных, которая приезжает и говорит: «Это преступление». Ей отвечают: «У нас это не преступление, если нож чистый». Но тут мне приходится доверять актёрам, я не знаю мнения врачей, которые могли бы сказать, что на Кавказе это проблема, что есть подтверждающая это статистика. И то может появиться другой врач, который скажет: «Полная чушь. Вообще-то это очень даже и полезно, всем советую это делать». Фильм потрясающе снят. А насколько я могу происходящему доверять это другой вопрос. Но, видимо, проблема для этого и поднимается, чтобы зритель мог с ней ознакомиться подробнее.

- Мы обсуждали эту тему со сценаристом, - объяснила Евгению оператор фильма Юлия Галочкина. – И как раз поднимался вопрос, что говорить напрямую, что сейчас, в XXI веке в мире всё ещё происходит вот это, очень не хотелось. Она оттолкнулась от одной маленькой истории из интернета, которая её лично поразила. А когда обнаружила тонны этих сообщений – форумы, переписку, позвонила мне и сказала: «Слушай, я просто в шоке».

- А это обязательная история там, связанная с традициями? – Спросил Евгений.

- До сих пор практикующаяся, равно как и кража невест.

- А цель операции?

- Женщина перестаёт испытывать удовольствие, она не будет никогда ходить налево.

- Хорошо, хорошо, я понял. Я тут сына пригласил 10-летнего, - замялся актёр, пришедший в кинотеатр со своими детьми, которых снял в фильме «Мятежный».

- Будущая верность твоей жены – логика такая, - резюмировала представительница съёмочной группы фильма «Собирайся, поедем на праздник». – Нам очень хотелось, чтобы люди задумались, чтобы вы как раз нам не поверили и сказали: «Погодите, я пойду сейчас разберусь. Неужели это может происходить?» Судя по всему, это сработало. Ровно того, чего мы добивались. Это очень приятно.

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