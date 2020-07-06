Сатирик Натапов: «Таких, как Коклюшкин, грех было обижать»

О смерти 75-летнего сатирика стало известно сегодня. Как пишут СМИ, причиной стала сердечная недостаточность. Уход Коклюшкина для многих стал трагедией, ведь он был действительно хорошим человеком, в чем мы могли и сами убедиться во время интервью.

- Мы знакомы с Виктором Михайловичем всю жизнь, - вспоминает Леонид Симонович Натапов. - Не жлоб, не хам, - ничего такого от него никогда не чувствовал. Интеллигентнейший. Он был с хорошим, тонким, чеховским почерком - классик. Он и в работе, и в жизни был порядочным человеком. Я очень расстроился, - от нас ушел большой человек.

- Вы дружили вне работы?

- Нет! Мы с ним были очень разными людьми. Витя для меня чересчур интеллигентный, а я мальчик такой, с другим почерком, скажем так. Я всегда на него смотрел и думал, что у него есть то, чего не хватало мне.. До такой степени соблюдать приличия, как он, у меня не получалось.

- У нас как- то вышла статья, где про молодую жену Петросяна высказался Коклюшкин и другой сатирик, пожелавший не называть своего имени, так Петросян подал в суд именно на Коклюшкина. Покойный тогда очень обиделся..

- Сейчас такая жизнь у нас - с Петросяном лучше не связываться. Так все налажено- заметут, оглянуться не успеешь.

- Но Виктора Михайловича же не замели..

- Коклюшкина грех было обижать, уж очень он правильный был.