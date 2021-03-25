Цискаридзе о новом сезоне проекта «Синяя птица»: «На сцену выходят лучшие дети со всей страны»

В новом сезоне к ректору Академии русского балета А.Я. Вагановой Николаю Цискаридзе, пианисту-виртуозу Денису Мацуеву и народному артисту России Сергею Безрукову присоединятся народная артистка России Марина Неелова и молодой, но уже признанный композитор Кирилл Рихтер – один из лидеров современной инструментальной музыки в России. В креслах судей они окажутся впервые, но возможность оценить таланты ребят из «Синей птицы» у них уже была. Выпускники предыдущих сезонов наравне с известными артистами участвовали в концерте на Байконуре. Оценивать конкурсантов по-прежнему будут и зрители – их голоса помогут участникам пройти в финал.

Бессменная ведущая конкурса «Синяя птица» – Дарья Златопольская, по совместительству, она и создатель проекта.

-В конкурсе всегда принимают участие дети, юноши и девушки, каждый из которых квалифицированно занимается своим делом в профессиональных учебных заведениях. Они проходят огромный отбор, чтобы попасть на проект, так что можно с уверенностью сказать: на сцену «Синей птицы» выходят лучшие дети со всей страны. От нового сезона я жду ярких эмоций и ярких индивидуальностей.