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Вика Цыганова предложила, как "перевоспитать" Моргенштерна

Певица жестко высказалась о вызывающих словах и поступках рэпера

Фото: Instagram

Споры об этатажном образе и высказываниях рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) усилились после того, как он покритиковал практику ежегодных парадов 9 мая. Позже певец извинился за свои слова, но глава СК Бастрыкин поручил проверить их на предмет нарушения закона.

-Моргенштерн — продукт своего времени. Он перерастёт. Он, может быть, как кучка навоза, на которой спустя время вырастет прекрасная роза, сейчас он просто проходит свой путь,высказалась о молодом музыканте певица Вика Цыганова.

Артистка в разговоре с NEWS.ru сравнила 23-летнего коллегу с советской молодежью, среди которой тоже были те, «которые не читали книг, не развивались, а сидели в гараже и пили водку».

-Но в СССР были иллюзии, а сейчас дети уже в 20 лет становятся взрослыми. Но вместо иллюзий перед ними стоят соблазны и искушения, справиться с ними поможет только вера в Бога,считает исполнительница.

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