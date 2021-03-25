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KUMON для детей: сложное рисование в легкой форме

В России в рамках знаменитой серии развивашек для детей KUMON выходит пособие «Учимся рисовать. Первые уроки»

Заявленная на возраст 3-5 лет, рабочая тетрадь, тем не менее, может служить прекрасным времяпрепровождением и для более юных деток: рисовательные задания в KUMON стартуют с элементарных, а и начать их способен и полуторалетка. Ведь что может быть проще, чем изобразить каляку-маляку в тарелке (в виде спагетти) или дорисовать прямые линии (иголки ежику, а человеку — волосы)? После такого переходить к дугам, волнам, кругам и квадратам (снова в игровой форме — например, дорисовав ушки зайцу), конечно, куда веселее и проще. Более того, в награду и в «разрядку» ребёнку на соседней с самим заданием странице располагается лист для свободного творчества, где усердный малыш сможет выразить себя уже в произвольной форме. 

Благодаря этим и другим фишкам KUMON, у малыша не будет возникать отторжения к учебному процессу — ведь так он сможет осмыслить результат и подготовиться к более сложным «художествам». Впрочем, при всех неоспоримых достоинствах тетради, не стоит считать её волшебной палочкой; одним-двумя яркими успехами в заданиях ограничиваться не следует — и лучше всего опробованный материал обязательно усвоить, повторив хотя бы на обычном белом альбомном листе.  

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