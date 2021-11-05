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«Жжёный сахар»: любовь между жутким и чутким

Литературный обозреватель «Собеседника» – о дебютном романе американской писательницы с индийскими корнями

Когда родитель, несправедливо обходившийся с тобой в детстве, становится старым и беспомощным — что ты чувствуешь? А что надо чувствовать? Как найти силы любить того, кого ты большую часть жизни ненавидел, в самом его конце? И как не счесть попытку других уравновесить этот конфликт между вами за предательство?

Антара, главная героиня «Жжёного сахара» Авни Доши, ухаживает за безнадёжно больной матерью, которая всё забывает и потому ей не получается внушить чувства вины. Весь роман (возможно, подзатянутый, но от этого еще более острый на своей грани между жутким и чутким) она мечется от милосердия, которое не имеет результата, к возмездию, где нельзя сравнять счёт. И в конце концов обнаруживает себя за гранью нервного срыва и в буквальном образе матери, которую так ненавидела. А читателя оставляет в размышлениях — как же получилось, что всё не так однозначно, как представлялось в самом начале книги, и где же там, на её страницах, состоялся переломный момент вражды?

«Жжёный сахар» — дебютный роман Авни Доши о том, где остановиться в своей свободе, чтобы жизнь твоих детей не превратилась в тюрьму, и почему следует легче относиться к чужим установкам.

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