Актёр МХАТа: «Слова Дорониной оказались пророческими»

– Дмитрий, вам в этой борьбе досталось больше всех – вас увольняли, вызывали полицию, хотя ничего противоправного в ваших действиях не было, что и доказал суд. В конце концов, вернули через судебные споры на работу, но лишили ролей. Всё это делалось для того, чтобы вы отказались от Татьяны Дорониной и присягнули Боякову. Как дела сегодня?

– Борьба отняла много сил. Хочется выдохнуть и продолжать жить дальше. Но я совершенно точно знаю, что вся война и это отчаянное сопротивление бояковским захватчикам, которое не прекращалось ни на один день – было абсолютно не зря! Я до сих пор не могу поверить, что это мне не приснилось, а произошло наяву.

Сегодня другой министр культуры, нет больше Боякова, Ярошевской, возомнившей себя новой хозяйкой МХАТа. Сегодня у нас большой праздник! Мы празднуем нашу победу, которую заслужили.

Но больше всего театральный мир и не только, поражает то, как смогла Татьяна Васильевна выдержать этот невероятный удар ножом в спину. Все эти потрясения, пережитые ею, могли бы свалить любого самого крепкого и здорового человека. Каким непостижимым образом она смогла выстоять и пережить эти три страшных года, для всех так и осталось загадкой…

Благодарю бога, что он дал Татьяне Васильевне сил и терпения пережить это драматическое для всех нас время, помог нам победить злые силы, и мы смогли доказать всему миру, что правда есть. Но для того чтобы она свершилась, нужно бороться, верить и не сдаваться, и тогда солнце обязательно выйдет из мрачных туч.

– Татьяна Васильевна уже была в театре?

– Пока нет. Но она очень рада за всех нас. Вы понимаете, что мы стали свидетелями исторического события?! На наших глазах решалась судьба театра, об этом будут говорить и через тридцать и через пятьдесят лет. И сегодня, спустя ровно 35 лет как Татьяна Васильевна в одиночку сражалась против Олега Ефремова, чтобы половина мхатовской труппы, оставшаяся на улице, не пошла по миру, Доронина снова всех потрясла и удивила!

Вся театральная общественность, сейчас, мягко говоря, пребывает в радостном шоке! Доронину сравнивают с королём Лиром. Позволю себе процитировать мнение известного журналиста Сергея Игоревича Николаевича: «Возвращение Дорониной – это как недописанный акт "Короля Лира"». И сама она, конечно, трагическая королева Лир, оболганная, осмеянная, преданная своими бывшими соратниками, покинутая неверными «детьми»-актёрами.

Странное дело, но что-то подобное про предательство она играла всю жизнь. И в молодости у Товстоногова: Софья, брошенная Молчалиным, Настасья Филипповна, убитая Рогожиным, Надежда Монахова, отвергнутая Черкуном… А потом и у Гончарова в «Виват королева, виват» (в Театре Маяковского Доронина сыграла Марию Стюарт, претендентку на английский престол, которую казнили – Ред.).

– Как настроение в труппе, ладите с актёрами, которые были нас стороне Боякова?

– Всё нормально. Никакого конфликта больше нет. Нас восстановили на своих ролях. Все погружены в работу! Мне хочется поблагодарить всех тех людей, кто боролся за Татьяну Васильевну. Особенно хочу отметить Владимира Талисманова, Владимира Лазарева, Лидию Леонидовну Матасову, Лидию Сергеевну Фомину (председатель московского профсоюза работников культуры), Юрия Михайловича Полякова (писатель, драматург) и его дочь Алину Полякову, Павла Тихомирова, журналиста Марину Райкину и всех, всех поклонников Татьяны Дорониной.

– Дмитрий, о чём сейчас мечтаете?

– Мечтаю вновь увидеть Татьяну Васильевну в спектакле «Старая актриса на роль жены Достоевского». В этой постановке Романа Виктюка у неё есть такой текст: «Мы были на бале, на бале. А с бала нас прогнали, прогнали». И после паузы, от которой замирало сердце, она добавляла жёстко: «По шеям»…

Как бы актуально сейчас прозвучал этот текст! Помните знаменитую доронинскую цитату из её дневника, который был опубликован: «Я люблю раннюю осень. В это время кажется: всё ещё будет хорошо. Слова Татьяны Васильевны оказались пророческими. Этой осенью всё вновь стало хорошо!