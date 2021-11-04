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Второе издание «Хочу и буду» – для большего счастья

Теория без практики, как известно, мертва; но когда речь идёт о психологии – то тут практика даже может всё умертвить, если психолог плохой

Но Михаил Лабковский — психолог хороший, а его только что вышедшее 2-е издание уже знаменитой книги «Хочу и буду» пополнено предметной практикой применения популярных «Шести правил Лабковского» и их разносторонними толкованиями (полное название: «Хочу и буду. 6 правил счастливой жизни, или Метод Лабковского в действии»).

 Теперь понимание когда и что делать, станет ещё доступнее, а «расчленёнки», когда психика подсовывает компромиссы вынуждает употреблять опасное для ментального здоровья «в принципе», а подмены приводят к насилию над собой — меньше. 

Чтобы выйти из болота жизни и начать эту самую жизнь жить.

Чтобы, собственно, жить стало бы легче, понятнее, а главное — счастливее.

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