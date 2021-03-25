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«Лапин»: интеллектуально богатый адвент

Те, кто сейчас уже сам стал родителем, наверняка с детства помнит зарубежные адвенты: календарь с окошками и шоколадными конфетками, открываемый день за днём за месяц до Рождества или Нового года

Детский писатель Юлия Симбирская создала наш адвент «Лапин» — пусть несъедобный, зато очень интеллектуально вкусный.

14 кармашков, в которых прячутся игрушки для ёлки (с обратной стороны адвента), а также маленькое задание впридачу — это только один из вариантов того, как можно использовать адвент. Гораздо больше он даёт при должном полёте родительской фантазии: у ёлки кролик Лапин и его мама, а те самые кармашки — это портреты других длинноухих. Хочешь — каноничный вариант из книги Юлии Симбирской: там их родственники со всего конца света и их посылки. Хочешь — наследие давно почивших бабушек и дедушек. Хочешь — просто бывшие владельцы тех игрушек и их уникальные истории. Тем более это не шоколадки, а значит адвента хватит не на один год — следующей зимой можно его трансформировать, внеся в канву любые новые, в том числе собственные, элементы.

В любом случае, адвент «Лапин» не только подогревает интерес малыша к празднику, но и с детства даёт понимание, что это не просто некая дата, а семейное торжество, которого многие ждут с особыми чувствами. А также день, в который случаются чудеса. Собственно, всё это и возможно донести до ребёнка через игру историй. 

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