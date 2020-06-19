Дочь Георгия Буркова: Не допускайте Татьяну Доронину до живых людей
Мария Буркова написала в социальных сетях пост, где вспомнила, как руководитель МХАТа им. Горького Татьяна Доронина несправедливо поступила с её отцом – актёром Георгием Бурковым. Текст мы публикуем с разрешения Марии
– В связи с последними событиями во МХАТе, в данном случае, имени Горького, упоминается имя Георгия Буркова, - делится Мария Буркова. – Нет, папу никто не выгонял из театра. Всё хуже.
Драматург Эдвард Радзинский и режиссёр Роман Виктюк позвали его на роль в пьесе Радзинского «Старая актриса на роль жены Достоевского». Играл с Дорониной.
В 1988-м году папа попал в реанимацию, сердце. Конечно же, ввели другого актёра. Это и понятно. Но… Сразу гастроли в Киеве, Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля.
Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актёр ввёлся на его роль. Бурные аплодисменты. К отцу потом приезжали актёры МХАТа, свидетели этого всего. Они и рассказали.
– Из больницы папу направляли в санаторий «Подлипки» и попросили, чтобы с места работы написали им бумагу. Доронинский директор отказал! – продолжает Мария. – Письмо написал «Мосфильм», спасибо им.
В театре всё и началось с говна. Нет других слов поступкам Дорониной, нет. На один из премьерных спектаклей «Старой актрисы...» пришли из управления культуры, с которыми Доронина враждовала. Она увидела их, отыграла начало, а на монологе Буркова устроила «сцену». Остановила действие и обратилась со сцены к работникам департамента, чтобы все убирались вон из зала!
Моя мама была тогда в ложе. Она рассказывала это со слезами. Видела, чего стоило отцу эта бандитская выходка Дорониной. Поэтому, для меня всё что НЕ Доронина, всё хорошо. Дайте все награды, какие только есть, огромную зарплату пожизненно, только не допускайте её до живых людей.