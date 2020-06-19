Дочь Георгия Буркова: Не допускайте Татьяну Доронину до живых людей

Драматург Эдвард Радзинский и режиссёр Роман Виктюк позвали его на роль в пьесе Радзинского «Старая актриса на роль жены Достоевского». Играл с Дорониной.

В 1988-м году папа попал в реанимацию, сердце. Конечно же, ввели другого актёра. Это и понятно. Но… Сразу гастроли в Киеве, Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля.

Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актёр ввёлся на его роль. Бурные аплодисменты. К отцу потом приезжали актёры МХАТа, свидетели этого всего. Они и рассказали.