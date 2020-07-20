Светлану Светличную положили в больницу

- Она приехала домой, позвонила родственникам и попросила у них прощения, - рассказывает «Собеседнику» Юрий Шнейдер, который десять лет работал у актрисы администратором. - К ней приехала внучка. У Светланы Афанасьевны поднялось давление, вызвали скорую помощь. Ее увезли в больницу в Лефортово. Сейчас она находится там.

- Понимаете, у человека деменция. У неё какие-то маниакальные приступы, будто бы от неё хотят все избавиться. Она бегает в Союз кинематографистов и просит помощи, просит юристов, чтобы её опять перевезли в старую квартиру. Хотя, когда она переезжала, была рада очень этому и месяц готовилась к переезду, чтобы быть поближе к родственникам. Не в Ясенево, где она жила, а на Преображенке.

И что-то у неё началось. 20-го числа она уехала, в гильдию заехала, 21-го в Студию Горького и вот с того момента её стали все искать. 24-го они подали в полицию, забили тревогу, куда она делась. Мы разговаривали с невесткой Ольгой, со всеми ребятами, кто близок. Я ездил в старый район, искал её там 5 часов, расспрашивал, в храм зашёл, к соседям — никто не видел её. Оказалось, что она заехала на студию, её там каким-то чудесным не чудесным образом оставили, якобы ей было плохо...

- Она там ночевала что ли?

- Видимо, у них там есть какой-то отельчик, видимо она где-то там жила.

- Это у Андрея Малахова?

- У Малахова, да. Ровно за сутки до выхода передачи, они мне позвонили и спросили: а вы можете как представитель Светланы, бывший не бывший, но все-таки 10 лет с ней отработали, прийти на передачу? Я отказался.

- Но от этого отказывается и сын...

- Он уже не первый год отказывается от неё. Ты же знаешь про их 20-летнюю войну, но как она поступила? Я говорю: ребята, с человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, зачем её перевезли?! Но она сама, по словам Ольги, сказала, что хочет жить ближе к родственникам. Мол, уже не могу сама себя обслуживать. Помню, мы с ней разговаривали, и она пожаловалась, что нечего есть. Как?! Вчера же Ольга вам привозила продукты. Попросил друга к ней приехать, привезти, приготовить. Он говорит, что в холодильнике полно тухлой еды, она ничего не ест!

- А ту квартиру продали ?

- Да. Там у неё была 2-комнатная в 54 кв. метра, а ей купили 1-комнатную в те же 54 метра. Понимаете, Светлана Афанасьевна не помнит адреса. Заблудиться для неё – возможно.

- А там ещё была история «Лиза алёрт», что они из-за того, что искали Светличную, не искали человека, который умер в лесу...

- Нет! Это все утка. Мы им звонили, и они все опровергли. Мы весь день были с ними на связи и поблагодарили за работу вот и всё.

- А как ты думаешь: это нормально, когда люди её ищут, а она сидит у Малахова. Малахов вообще нормальный человек?

- Это к нему вопросы. Вот ребята и говорят, что мы хотим написать коллективное заявление. Это понятно, что она... Она даже на передаче была вся в бинтах, ей делали капельницу через руки, через ладони потому, что все забинтовано. Еле стоит, еле говорит.

- Светличная всех подозревает, что у неё украли, что хотят отравить?

- Да, что я у неё украл… А потом звонит и приглашает в гости. Но я ей ответил, что пусть ею уже семья занимается. Она мне стала цитировать Евангелие, что главный враг - это близкий человек, что только чужие люди ей помогут, что только я могу её спасти ото всего. Но я устал от всех её закидонов и прекрасно понимаю её родственников.

- Деменция - это не официальный диагноз?

- Нет. Помнишь, она ходила и говорила, что ей ртуть внучка подложила. Эту ртуть лично я нашёл. Это был разбитый градусник. Помнишь у неё чёрного кота? И он, конечно, был ураганом, все сметал, не слушался. Вот градусник и смел! А у Светличной возникла такая тема, что её хотят отравить. Бзик! Себя ругаю: надо было убрать, помыть, спокойно все эти осколки выбросить. И молчать. А я просто спросил: разбивали вы, не разбивали, кто разбил, и все - поехала какая-то мания...