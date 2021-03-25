Какую реакцию вызовет в России сериал Londongrad

Бенедикт Камбербэтч готов сыграть главную роль отравленного бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко. Сериал HBO Londongrad будет посвящён русской шпиономании: британская полиция считает наших шпионов виновными в убийстве Литвиненко.

Реакция официальных российских властей будет очевидно брезгливой: обвиняемый британцами Андрей Луговой давно депутатствует в Госдуме и уже «искренне сожалеет» о том, что такой хороший и популярный актёр, воплотивший образ Шерлока Холмса, принял это предложение и, более того, советует ему «хорошо подумать». Наша власть в последнее время часто склоняется к репрессивной реакции на иную точку зрения, и почти не приходится сомневаться, что самые ретивые активисты начнут предлагать цензурировать зарубежные интернет-платформы, на которые подсели уже почти все любители кинематографа.

Американская платформа HBO уже «вмешивалась во внутренние дела России», сняв сериал «Чернобыль». Но то вмешательство было скорее позитивным: аж сам Владимир Мединский, знавший о ликвидации катастрофы не понаслышке, похвалил создателей. В случае с «Лондонградом» на столь же лестную оценку рассчитывать не приходится. До окончания производства сериала ещё очень далеко, но если в России всё останется по-прежнему, то ситуация будет примерно следующей: к выходу интерес подогреют медиа (если, конечно, Londongrad сразу не объявят «экстремистским» и за его упоминание не накажут), власти вынуждены будут комментировать, привлекая ещё больше внимания, и сами же будут этим раздражаться. Власти не хотели бы, чтобы россияне смотрели, как любимый актёр Камбербэтч умирает от рук негодяев из российской разведки.

Убийца из русских спецслужб в сериале скорее всего будет. Будет ли Путин? Зависит от того, насколько создатели хотят политизировать эту драму. В последнем случае реакция в России может быть особенно болезненной: можно вспомнить порыв ТНТ познакомить россиян с сериалом «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в роли президента Украины Василия Голобородько. В первых же сериях герой Зеленского нелестно и оскорбительно высказывается о Путине, и после эфира первой серии наш развлекательный канал внезапно снял его с сетки. С другой стороны, «Слуга народа» лежит на YouTube в свободном доступе. Но перспективы YouTube в России, строго говоря, тоже туманны. Схема известна: просьбы удалить «неправильный» контент, штрафы, «замедление работы» и блокировка. Пока мы находимся в точке штрафов и «замедлений», но кто знает, что будет дальше?

Неутомимый Роскомнадзор уже взялся за киноплатформы: предложил запретить использовать мат (по аналогии с ТВ и кинотеатрами). Но HBO, как и YouTube, и Google, не находятся на территории России. Если они оставят в русском переводе мат, прислать в HBO ОМОН не получится. Выбор остаётся всё тот же: смириться или блокировать. Но смиряться власть не любит.