«Transhumanism Inc.»: новая нейроломка от Пелевина

И снова диву даешься — как Виктору Пелевину удаётся не просто увлекательно проецировать настоящее в будущее, но, пожалуй, даже угадывать его в своей традиционной гипертрофированной повествовательной форме. Поэтому справедливо, что в его новом романе «Transhumanism Inc.» все так или иначе крутится вокруг головы. Вокруг цифровизации жизни на уровне имплантации в сознание; вокруг AI на уровне мгновенной приоритезации нейроимпульсов; и наконец, конечно, вокруг вечной жизни на уровне мозга. Ведь это он, мозг — главная скрепа между двумя мирами: внутренним устройством организма и поведением самого тела вовне.

И среди нескольких рассказанных автором историй разного уровня широты и высоты рассуждений, вложенных им в уста, а точнее в мозги героев; среди слияния фантастического уровня языков настоящего и будущего; среди традиционно глубокой парадоксальности и двойственности повествования легко выделяется главное. Подлинность живой жизни, жизни здесь и сейчас, едва ли заменят какие-либо симуляции — даже зеркальные секретари, даже Президент-бро кукуратор, да даже сверхкоты. А секрет счастья — в том, чтобы не подвергать происходящее сомнениям, а спокойно им наслаждаться. Ведь сколько ни инвестируй в свое бессмертие, как показывают почти все пелевинские герои, не факт, что ваша будущая, оцифрованная жизнь, вам понравится. Потому что она, как и реальная, более чем изобилует такими же настоящими подвохами...