Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:34

«Transhumanism Inc.»: новая нейроломка от Пелевина

Литературный обозреватель «Собеседника» – об очередном ежегодном опусе автора «Омона Ра», и «Generation "П"»

И снова диву даешься — как Виктору Пелевину удаётся не просто увлекательно проецировать настоящее в будущее, но, пожалуй, даже угадывать его в своей традиционной гипертрофированной повествовательной форме. Поэтому справедливо, что в его новом романе «Transhumanism Inc.» все так или иначе крутится вокруг головы. Вокруг цифровизации жизни на уровне имплантации в сознание; вокруг AI на уровне мгновенной приоритезации нейроимпульсов; и наконец, конечно, вокруг вечной жизни на уровне мозга. Ведь это он, мозг — главная скрепа между двумя мирами: внутренним устройством организма и поведением самого тела вовне. 

И среди нескольких рассказанных автором историй разного уровня широты и высоты рассуждений, вложенных им в уста, а точнее в мозги героев; среди слияния фантастического уровня языков настоящего и будущего; среди традиционно глубокой парадоксальности и двойственности повествования легко выделяется главное. Подлинность живой жизни, жизни здесь и сейчас, едва ли заменят какие-либо симуляции — даже зеркальные секретари, даже Президент-бро кукуратор, да даже сверхкоты. А секрет счастья — в том, чтобы не подвергать происходящее сомнениям, а спокойно им наслаждаться. Ведь сколько ни инвестируй в свое бессмертие, как показывают почти все пелевинские герои, не факт, что ваша будущая, оцифрованная жизнь, вам понравится. Потому что она, как и реальная, более чем изобилует такими же настоящими подвохами...  

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 4 часа назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Шоу-бизнес 2 часа назад

Хроники карантина: на Урале прошёл крупный музыкальный фестиваль

Культура и ТВ 11 часов назад

«Нельзя быть манкуртами»: Борис Вишневский потребовал оставить в покое Даниила Хармса

Культура и ТВ 12 часов назад

Вдова Караченцова Людмила Поргина: «Я поклялась Коле плакать только от счастья»

Шоу-бизнес 16 часов назад

Собчак заступилась за Моргенштерна. Рэпера проверяет СК из-за высказываний про День Победы

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против «недобровольного лечения» Андрея Губина

Культура и ТВ 19 часов назад

Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

Культура и ТВ 19 часов назад

«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Шоу-бизнес 19 часов назад

«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

Шоу-бизнес 19 часов назад

«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Культура и ТВ 20 часов назад

МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Культура и ТВ 20 часов назад

«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Культура и ТВ 20 часов назад

Александра Урсуляк: когда детей много, то хочешь не хочешь, сойдёшь с ума

Шоу-бизнес 22 часа назад

112: Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли

Шоу-бизнес 1 день назад

«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

Шоу-бизнес 1 день назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 1 день назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 1 день назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 1 день назад

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика