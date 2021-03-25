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Ксения Собчак встала на защиту рэпера Моргенштерна

После того, как Следственный комитет России начал проверку слов Моргенштерна о праздновании Дня Победы, Собчак решила высказаться на эту тему

Фото: Global Look Press

«Видимо, бороться с Моргенштерном лучше, чем с бомжами? Громче, зрелищнее», - написала в своем Телеграмм-канале Ксения.

Напомним, что в интервью с Собчак рэпер высказался, что «не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Тут же на него посыпались обвинения в неуважении ветеранов и нашей Победы. Позже артист публично извинился. В своем Instagram он написал:

- Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко! Всем мир!

Фото: Global Look Press

«А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично НЕ ПОНИМАЕТ такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? НЕ ПОНИМАЕТ. И честно в этом признаётся. Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы», - высказалась в свою очередь Собчак. 

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