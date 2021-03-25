Ксения Собчак встала на защиту рэпера Моргенштерна

«Видимо, бороться с Моргенштерном лучше, чем с бомжами? Громче, зрелищнее», - написала в своем Телеграмм-канале Ксения.

Напомним, что в интервью с Собчак рэпер высказался, что «не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Тут же на него посыпались обвинения в неуважении ветеранов и нашей Победы. Позже артист публично извинился. В своем Instagram он написал:

- Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть. В день свадьбы, откровенно скажу, голова работала тяжко! Всем мир!