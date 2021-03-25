Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил, что в организации на премию американской киноакадемии «Оскар» выдвинут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Фильм рассказывает историю молодой девушки Ады, которая хочет покинуть кавказский регион в поисках лучшей жизни. Кино рассказывает о патриархальных обычаях на Кавказе, которые не дают женщинам развиваться и самостоятельно распоряжаться своей жизнью.