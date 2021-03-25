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Новое театральное пространство откроет свои двери в «Ночь искусств»

4 ноября в Новом Манеже в Москве состоится презентация театрального пространства под руководством Дмитрия Бикбаева

Больше 300 гостей соберутся на центральной площадке Всероссийской акции «Ночь искусств 2021», чтобы стать свидетелями начала работы театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже. 

Зрителям будет представлена праздничная программа, которую откроет шоу от театра «Балет Москва», а в конце вечера гости увидят отрывок из оперы московского музыкального театра «Геликон-опера».

Художественным руководителем театрального пространства станет известный режиссер Дмитрий Бикбаев.

«Мы ценим время зрителя и проводим тщательный творческий отбор проектов и резидентов. Для нас важно формировать качественную культурную повестку. Главная задача – создать пространство, обеспечивающее возможности для реализации театральных коллективов и деятелей», – комментирует руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев.

Театральная площадка, специально созданная для этого проекта, рассчитана на 300 зрительских мест. Особая фишка площадки в том, что зал трансформируется, меняя расположение сцены и зрительских мест в зависимости от постановки. Каждой из четырех форм зала дали свое название – Боровский, Бархин, Левенталь, Шейнцис. Так зритель может оказаться в центре сюжета, или между двух сцен, или наблюдать за происходящим окружая действующих лиц. Среди гостей события будут театральные критики и режиссеры, представители независимых театров, культурные деятели, актеры, а также художественные руководители крупнейших театров Москвы.

Первое, что представит новая театральное площадка – это работы участников масштабной театральной программы «ТеатрONstage» в партнерстве со Школой-студией МХАТ. Так творческие коллективы презентуют свои лабораторные показы зрителям. Определять победителя будет экспертный совет, в состав которого войдут знаменитые актеры, режиссеры и театральные критики, такие как: Евгений Писарев, Александр Звягинцев, Дмитрий Бертман, Сергей Землянский, Сергей Майоров, Борислав Володин, Андрей Воробьев и другие. Победивший проект будет реализован в 2022 году в пространстве «Арт-платформы».

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