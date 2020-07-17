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Людмила Поргина боится за свою жизнь

Актриса оказалась в очень негативной ситуации, и в этом она винит директора театра Ленком, где она служит всю свою жизнь

Молчи, хвали и во всем соглашайся — именно такого отношения требует от артистов нынешнее начальство Ленкома. А откроешь рот — не получишь ролей. 

Людмила Поргина уже много раз просила директора Варшавера дать ей работу в родном театре, она — штатная актриса труппы Ленкома, но тем не менее ролей у неё уже давно нет, и на сцену она не выходит. После катастрофы с Николаем Караченцевым, Людмила Андреевна целиком посвятила себя лечению мужа и неустанной заботе о нем, но после того как Караченцов ушёл из жизни, а это было ровно три года назад, Людмила Поргина хотела вернуться на сцену. Но не тут-то было. Ей попросту дали от ворот поворот. Нет у нас для вас ролей, — сказало начальство, очень обиженное на то, что актриса прямо и без обиняков говорит о деградации Ленкома и творческом болоте, которое там образовалось после смерти Марка Захарова. 

Сведение счетов вместо беспристрастного взгляда на ситуацию — способ так себе, конечно. Но теперь взаимоотношения директора и труппы в Ленкоме строятся примерно так же, как у Карабаса-Барабаса и его несчастных марионеток. И это при том, что Ленком не частная лавочка, а государственный театр, а Варшавер — наемный работник как бы на зарплате. Но по факту, директор чувствует себя полновластным хозяином огромного госучреждения. 

Людмила Поргина — прекрасная актриса с редким комедийно-эксцентричным даром, она популярна, и зритель бы валом повалил на спектакли с ее участием. Но для руководства это, видимо, ничего не значит по сравнению с тем, что народная артистка позволяет себе высказывать критику. 

В ответ на претензии Поргиной Варшавер заявил, что не даст ей работы, потому что «она наговорила гадостей обо мне». 

— Творческого будущего у меня нет. Театр меня не задействует. Когда Коля умер, я попросила найти мне применение, чтобы не плакать, сидя дома. Я попросила, чтобы меня вернули на сцену. Но этого не произошло, — говорит актриса.

Но и это еще не все. Доподлинно не известно, как и что именно сказал вдове Караченцева Марк Варшавер после публикаций ее заявлений о ситуации в театре, но Людмила Поргина после недавнего общения с директором высказывала опасения за свою безопасность. 

«Он сказал, что меня уничтожит, не будет платить зарплату. Когда я написала статью о театре, я сразу всех предупредила: если меня собьёт машина, знайте, кто это», — цитирует Людмилу Поргину Федеральное агентство новостей.

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