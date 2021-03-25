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Провокационный рецепт спасения семьи

Лисса Кей Адамс написала «Bromance. Тайный клуб романтиков», резонансный роман

Книга повествует о том, как суровые мужчины — звезды спорта, бизнесмены, чиновники и другие мачо, которым вроде бы совершенно несвойственно быть ультранежными со своими вторыми половинками, — идут ради них же на совершенно не характерные для себя вещи.

Разбор любых иных деталей книги может являться спойлером, поэтому скажем так: при всей широкой фантазии, к которой располагает литература сама по себе, представить базовую картину сюжета получается едва ли. Такие уж мы создания, увы. Однако художественная идея, которую воплотила автор, при всей своей противоречивости, блестяща! И возможно именно этот диссонанс, сочетание топорности и тонкости — как раз лучше доводит до читателя глубинный смысл романа. О том, что на самом деле даже самые запущенные домашние проблемы можно исправить. Однако истинное семейное счастье ты обретёшь только обретя себя. Лишь видя и признавая свои ошибки и недостатки — и либо исправив их, либо научившись комфортно с ними жить.

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