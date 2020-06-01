Забыли, как ходить, но фильм окупится. Самые яркие цитаты с пресс-конференции Юлии Пересильд

Юлия Пересильд:

«Самочувствие терпимое. Немножко заново учимся ходить».

«Надо окончательно вернуться».

«Это такое сильное впечатление, такая вспышка изнутри и снаружи!»

«Было непросто. И ребятам с нами было непросто».

«Я воспользовалась советом врача экипажа. Мне сказали: если прилетаешь туда и чувствуешь, что чего-то хочется , например, спать, надо это делать. Когда прилетели, был инструктаж по безопасности. Почувствовала, что меня прямо вырубает. Открыла свою каюту и уснула».

«Я прекрасно там спала. Для девочек: у вас никогда не остаётся следов от подушки».

«Мы с Климом в последний день поняли, что мы не насмотрелись в иллюминатор: всё время шли съёмки».

«У космонавтов было огромное количество своих задач, но ночами они продолжали с нами работать».

«Главное открытие в космосе это люди»

«На станции всё на специальном скотче. Я думаю, дома себе теперь так сделаю».

«Представляете, сколько всего для фильма надо! Например, лекарства (бутафорские. - Ред.). Они такие маленькие и так быстро улетают. А потом их ловишь где-то на вентиляторе».

«Очень трогательно, когда 12 октября у Олега (Новицкого. - Ред.) был юбилей. Утром проснулись — висят шары, «happy birthday»… Это сделали наши иностранные коллеги».





Клим Шипенко:

«На 12 дней мы забыли, что значит ходить».

«Это не гонка. Кино ищет новые формы. Уже нет точек на Земле, куда не ступала нога кинематографистов. Теперь космос».

«То, как я снял [эпизоды фильма] в космосе, здесь не смог бы. Ты видишь всё своими глазами и понимаешь, как это показать, как свет, например, меняется».

«Большую часть съёмочной группы пришлось найти в себе. Юля нашла талант реквизитора и художника по гриму. А космонавтов я заставил найти в себе актёрский талант».

«Сценарий корректировали, исходя из обстоятельств, который я там увидел».

«Снято на станции часов 30. В фильме останется минут 25-35».

«Фильм будет делаться до конца следующего года».

«Я думаю, этот фильм окупится. Кино, если выйдет на мировой уровень, способно окупить этот бюджет».