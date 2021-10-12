«Чиж и компания» споёт даже тем, у кого нет QR-кода

Отыграв в «Главклубе» концерт, вход на который осуществлялся по QR-кодам, Сергей Чиграков со своей командой даст «Концерт на бис». «Диссидентский» концерт, он же VIP, – сидячий, со спецрассадкой зрителей за столиками на месте танцпартера и в разных ложах. По закону такая форма не обязывает организаторов требовать у зрителей QR-код, однако обязывает посетителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Песни Чижа в представлении не нуждаются и одинаково хорошо слушаются как в режиме стоячей фан-зоны, так и в сидячем и даже жующем положении.

24 октября. Москва, Главклуб, а также:

21 октября. Тюмень, «Максимилианс»*

28 октября. Уфа, «Максимилианс»*

* условия входа уточняйте у организаторов