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Сегодня, в 8:12

«Чиж и компания» споёт даже тем, у кого нет QR-кода

Сергей Чиграков готовится к VIP-концерту для вакцинированных и невакцинированных

Фото: Global Look Press

Отыграв в «Главклубе» концерт, вход на который осуществлялся по QR-кодам, Сергей Чиграков со своей командой даст «Концерт на бис». «Диссидентский» концерт, он же VIP, – сидячий, со спецрассадкой зрителей за столиками на месте танцпартера и в разных ложах. По закону такая форма не обязывает организаторов требовать у зрителей QR-код, однако обязывает посетителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Песни Чижа в представлении не нуждаются и одинаково хорошо слушаются как в режиме стоячей фан-зоны, так и в сидячем и даже жующем положении.

24 октября. Москва, Главклуб, а также:

21 октября. Тюмень, «Максимилианс»*

28 октября. Уфа, «Максимилианс»*

* условия входа уточняйте у организаторов

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