Директор театра имени Вахтангова станет советником Александра Калягина

На посту директора Вахтанговского театра Кирилл Крок служит уже 21 год. Все знают, что за это время, благодаря его работе, были открыты новые сцены, произведён колоссальный ремонт, в его сторону звучит только похвала.

Видимо, не случайно Калягин написал письмо Кириллу Евгеньевичу с просьбой сотрудничать. Среди прочих лестных слов в адрес директора Александр Александрович написал:

«Мне было бы очень важно получать от Вас профессиональные консультации по разным актуальным вопросам, поэтому хочу предложить Вам стать Советником Председателя СТД. Я очень надеюсь, что Вы примете моё предложение и наша совместная общественная работа в Союзе театральных деятелей будет ещё более активной и плодотворной».