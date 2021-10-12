Директор театра имени Вахтангова станет советником Александра Калягина
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин обратился с письмом к директору театра Кириллу Кроку с предложением
На посту директора Вахтанговского театра Кирилл Крок служит уже 21 год. Все знают, что за это время, благодаря его работе, были открыты новые сцены, произведён колоссальный ремонт, в его сторону звучит только похвала.
Видимо, не случайно Калягин написал письмо Кириллу Евгеньевичу с просьбой сотрудничать. Среди прочих лестных слов в адрес директора Александр Александрович написал:
«Мне было бы очень важно получать от Вас профессиональные консультации по разным актуальным вопросам, поэтому хочу предложить Вам стать Советником Председателя СТД. Я очень надеюсь, что Вы примете моё предложение и наша совместная общественная работа в Союзе театральных деятелей будет ещё более активной и плодотворной».
На своей странице в Facebook Крок ответил:
«Дорогой Александр Александрович!
Я искренне ценю Ваше внимание к моей работе. Знаю, что Вы выпускник нашего Щукинского училища, что Вы всегда внимательно относитесь к успехам и победам, а также искренне переживаете неудачи Вахтанговского театра. Я тронут письмом, которое Вы мне сегодня прислали и очень благодарен за понимание, теплоту, которую прочёл в Ваших строчках. Безусловно, я с радостью приму Ваше предложение и хочу Вам подставить плечо, руку, сердце – всё, для нашего Союза театральных деятелей РФ».
В разговоре с «Собеседником» директор театра имени Вахтангова подтвердил своё решение:
– Да, я дал своё согласие и признателен Калягину. Это общественная работа, но пока больше сказать ничего не могу. А круг обязанностей и задач будем обсуждать после съезда СТД.