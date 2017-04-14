«Теперь это "Шкалик" и "Наливайкин"»: в сети посмеялись над новым фото Электроника и Сыроежкина
Обоим братьям Торсуевым, исполнившим главные роли в фильме «Приключения Электроника» сейчас 55 лет
Более 3500 лайков набрало фото актёров Юрия и Владимира Торсуевых, исполнивших главные роли Электроника и Сыроежкина в фильме 1979 года «Приключения Электроника». Близнецам сейчас по 55 лет.
Наблюдательный блогер-тысячник под ником «Плохой Твитор» заметил, что российские актёры сильно уступают в конвенциональной «свежести» зарубежным коллегам, которые всего на год старше них.
как старит людей жизнь в России и алкоголь — сравним с каким-нибудь Робертом Дауни мл., который на год старше них pic.twitter.com/7KN4qBSui3— Плохой Твитор (@badtwittor) October 16, 2021
«Ну Роберт Дауни младший угорал в своё время похлеще, чем они. Думаю, что старение замедляют деньги»
, – парировал на это замечание пользователь Кранч Бандикут.
«Теперь это "Шкалик" и "Наливайкин"», – отшутился пользователь @IsupovAlexey67.
«Теперь больше на робота Федора похож, чем на Электроника», – пишет женщина под ником Елена #free_navalny.
«Конденсаторы высохли от времени», – иронизирует Бобер Радужный.
«Некорректно сравнивать детство и возраст за... Что мы хотим этим сказать? Что человек не должен меняться, или мы не изменимся в худшую сторону? Или это издёвка? Сама жизнь вредна для здоровья и внешнего вида. Только в молодости можно думать, что вот тебя обойдут внешние изменения»
, – упрекает бестактных твиттерян Stah Rozsoha.
Пользовательница Ирина Карташова отметила, что многие дети-звезды их СССР оказались не нужны шоу-индустрии: «Зато живы, в отличие от Оли и Яло из “Королевства кривых зеркал”».
Блогерша @nastasya_di обратила внимание, что не очень хорошо складывалась карьера и у зарубежных актеров, стартовавших в детском возрасте:
«Да уж. То как их кидали мордой об реальность потом очень страшно. Таких историй про детей актеров очень и очень много. Да взять Макалея Калкина – тоже еле выжил после "Один дома", как унесло. И сёстры Олсен».
Многие также вспомнили про историю с двойниками Бориса Вишневского на выборах в Госдуму-2021: «Опять Вишневский двоится», «А где третий Вишневский?».
Братья Торсуевы после съёмок в советском детском фильме не обрели широкой популярности у зрителя, но изредка появлялись в телевизионных сериалах, эпизодических и вторых ролях. В 2022 году Юрия Торсуева можно будет увидеть в фильме «Брат-3».