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«Теперь это "Шкалик" и "Наливайкин"»: в сети посмеялись над новым фото Электроника и Сыроежкина

Обоим братьям Торсуевым, исполнившим главные роли в фильме «Приключения Электроника» сейчас 55 лет

Фото: скриншот фильма, Twitter @DimaBerkut

Более 3500 лайков набрало фото актёров Юрия и Владимира Торсуевых, исполнивших главные роли Электроника и Сыроежкина в фильме 1979 года «Приключения Электроника». Близнецам сейчас по 55 лет. 

Наблюдательный блогер-тысячник под ником «Плохой Твитор» заметил, что российские актёры сильно уступают в конвенциональной «свежести» зарубежным коллегам, которые всего на год старше них.

«Ну Роберт Дауни младший угорал в своё время похлеще, чем они. Думаю, что старение замедляют деньги»

, – парировал на это замечание пользователь Кранч Бандикут.

«Теперь это "Шкалик" и "Наливайкин"», – отшутился пользователь @IsupovAlexey67.

«Теперь больше на робота Федора похож, чем на Электроника», – пишет женщина под ником Елена #free_navalny.

«Конденсаторы высохли от времени», – иронизирует Бобер Радужный.

«Некорректно сравнивать детство и возраст за... Что мы хотим этим сказать? Что человек не должен меняться, или мы не изменимся в худшую сторону? Или это издёвка? Сама жизнь вредна для здоровья и внешнего вида. Только в молодости можно думать, что вот тебя обойдут внешние изменения»

, – упрекает бестактных твиттерян Stah Rozsoha.

Пользовательница Ирина Карташова отметила, что многие дети-звезды их СССР оказались не нужны шоу-индустрии: «Зато живы, в отличие от Оли и Яло из “Королевства кривых зеркал”».

Блогерша @nastasya_di обратила внимание, что не очень хорошо складывалась карьера и у зарубежных актеров, стартовавших в детском возрасте:

«Да уж. То как их кидали мордой об реальность потом очень страшно. Таких историй про детей актеров очень и очень много. Да взять Макалея Калкина – тоже еле выжил после "Один дома", как унесло. И сёстры Олсен».

Многие также вспомнили про историю с двойниками Бориса Вишневского на выборах в Госдуму-2021: «Опять Вишневский двоится», «А где третий Вишневский?».

Братья Торсуевы после съёмок в советском детском фильме не обрели широкой популярности у зрителя, но изредка появлялись в телевизионных сериалах, эпизодических и вторых ролях. В 2022 году Юрия Торсуева можно будет увидеть в фильме «Брат-3».

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