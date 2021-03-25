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Урок главной психологической ошибки

В свет выходит роман японской писательницы Тисако Вакатакэ «Одна заживу, сама с собой»

Не зря говорят, что нет ребёнка важнее себя — потому что иначе скопившийся к зрелости клубок психологических проблем и компромиссов обязательно отомстит. Причём чем старше человек и сильнее были его самопожертвования, тем круче будет погоня и жёстче месть. И вполне возможно, что к старости такого договорщика догоняет уже настоящий снежный ком.

Именно такая ситуация дала завязку роману Тисако Вакатакэ «Одна заживу, сама с собой». Момоко-сан, одинокая японка, к своему восьмому десятку уже похоронившая мужа и вырастившая детей — короче, выполнившая все, что требует мир — вдруг понимает, что осталась одна и лишена в этом одиночестве всякого смысла жизни. И вот, в его поисках она переживает весь свой невротический опыт; вспоминает, думает, общается с внутренними голосами, горюет и по новой пропускает боль. И только к концу книги, кажется, начинает переосознавать себя.

«Одна заживу, сама с собой» читаешь с досадой за героиню и потому особенно сильно хочешь выучиться на её ошибках. При этом главная-то ошибка, как выясняется, одна: ментальное здоровье надо беречь смолоду, потому что персональная свобода есть главная ценность человека. Иначе, словно Момоко-сан, придётся подходить к своей многолетней проблеме, как в том фильме — «лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу»... 

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