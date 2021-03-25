Шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет в «Известия Hall»
Премьера грандиозного музыкального шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет 28 октября в обновленном концертном зале «Известия Hall»
Премьера грандиозного музыкального шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет 28 октября в обновленном концертном зале «Известия Hall». Мировые рок-хиты в новых неожиданных аранжировках исполнят музыканты самого популярного московского кроссовер-проекта LimonCello. Организаторы концерта – команда Roofevents (https://roofevents.ru), создатели атмосферных концертов в Москве.
В этот вечер зрители забудут про жанры, стили и эпохи. Квартет из двух виолончелей, фортепиано и ударных подарит мировым рок-хитам новую форму и настроение, добавит в привычное звучание смычковые пассажи, bariolage и detache. Живой звук, уникальный видеоряд и свет, созданный специально для шоу, а на сцене – мировые хиты Muse, Rammstein, U2, Linkin Park, Bon Jovi, Coldplay, Nirvana, Queen, Scorpions. И это лишь малая часть программы.
Виолончельный рок – новое направление в музыке, и уже самостоятельный жанр. LimonCello – одни из первых российских музыкантов, которые работают в этом формате вслед за всемирно известными европейскими группами Apocalyptica и 2cellos. Тяжелые ритмы и напористая энергетика гранжа, металла и панка сочетаются с тягучим, низким, глубоким тембром классического струнного инструмента. И этот микс создает невероятный музыкальный эффект!
Билеты на концерт: https://roofevent.timepad.ru/event/1779374/