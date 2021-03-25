Шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет в «Известия Hall»

Премьера грандиозного музыкального шоу на виолончелях «Эпоха стадионного рока» пройдет 28 октября в обновленном концертном зале «Известия Hall». Мировые рок-хиты в новых неожиданных аранжировках исполнят музыканты самого популярного московского кроссовер-проекта LimonCello. Организаторы концерта – команда Roofevents (https://roofevents.ru), создатели атмосферных концертов в Москве.

В этот вечер зрители забудут про жанры, стили и эпохи. Квартет из двух виолончелей, фортепиано и ударных подарит мировым рок-хитам новую форму и настроение, добавит в привычное звучание смычковые пассажи, bariolage и detache. Живой звук, уникальный видеоряд и свет, созданный специально для шоу, а на сцене – мировые хиты Muse, Rammstein, U2, Linkin Park, Bon Jovi, Coldplay, Nirvana, Queen, Scorpions. И это лишь малая часть программы.