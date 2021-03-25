Евгению Хавтану 60. Грядёт юбилейный концерт «Браво»

День своего юбилея бессменный лидер группы «Браво» Евгений Хавтан совершенно точно проведёт без бурных алкогольных возлияний. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что уже на следующий день именинник выведет вечно молодую команду московских романтиков на крупный (особенно по нынешним коронавирусным временам) концерт. Где, разумеется, его смогут поздравить все поклонники. «Браво» - это машина драйва, но, пожалуй, именно Евгению Львовичу лучше других известно, как трудно бывает идти по натоптанной десятилетиями дорожке. Хавтан с неё недавно попытался немного свернуть, образовав коллектив Los Havtanos, в рамках которого звучит музыка с латинским акцентом. Но в честь юбилея зрителям будет представлен привычный уже состав «Браво». Гости не исключены и даже практически обещаны. Что бы ни думали себе музыканты, даже не сомневайтесь: непременно будете плясать и упражняться в хоровом пении. Мастерство не пропьёшь, особенно если устраивать концерты на следующий день.

17 октября. Москва, Главклуб.