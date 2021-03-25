«Клуб убийств по четвергам»: старики-разбойники наоборот

У старости совершенно точно есть одно гигантское преимущество: к определённому возрасту ты уже волен делать все, что угодно. Любые, даже самые дикие поступки; игнорирование самых строгих правил и запретов ты можешь списать на наигранное слабоумие. А уж если в действительности ты даже на восьмом-девятом десятках жизни сохраняешь остроту ума, ещё не прикован к постели, да и живёшь к тому же в Англии в специальном элитном посёлке для престарелых — то в этом внешнем диссонансе ты можешь быть поистине счастливым.

Именно такими озорными старичками и являются герои романа «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа — четверо обитателей места заботы «Для тех, кому за...», развлекающие себя интеллектуальным кружком криминальных загадок прошлого.

Однако однажды в их тихой гавани происходит настоящее преступление. Тогда-то детектив соединится с драмой, возраст столкнётся с темпом, опыт — с настойчивостью, а хитрость — с преданностью. И лишь благодаря той самой группе пенсионеров убийца станет героем, праведник — лжецом, а тихоня — циником... Потому что только они, в отличие от полиции, смогут вытащить на свет те скелеты, которые десятки лет хранились в шкафах и даже в могилах. В том числе, как окажется, и их семейных...