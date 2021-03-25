«Поле чудес» выходит в эфир в новых декорациях
25 октября 1990 года впервые показали шоу «Поле чудес». Все эти годы передача выходила в эфир в одних и тех же декорациях. И вот теперь их решили обновить
- Для нас эта программа – родной дом. И вот в этом доме мы решили оперативно и красиво сменить обстановку. Мы представляем новое «Поле Чудес» на ваш суд, - говорит ведущий передачи Леонид Якубович.
Нет, самое главное останется на месте – барабан и табло. В студии теперь появятся колонны с резными капителями. А так же фон общей декорации, который оформлен разноцветными витражами. По краям зрительного зала теперь установлены зеркала. Цветовая гамма студии стала гораздо светлее, а сцена – больше. Кстати, новые трибуны вместительнее, так что прийти на съемки сможет больше поклонников «Поля чудес».