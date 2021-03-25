«Поле чудес» выходит в эфир в новых декорациях

Нет, самое главное останется на месте – барабан и табло. В студии теперь появятся колонны с резными капителями. А так же фон общей декорации, который оформлен разноцветными витражами. По краям зрительного зала теперь установлены зеркала. Цветовая гамма студии стала гораздо светлее, а сцена – больше. Кстати, новые трибуны вместительнее, так что прийти на съемки сможет больше поклонников «Поля чудес».