Алла Пугачева: "Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя"
Многие зрители возмущаются: сколько можно показывать по телевизору одних и тех же эстрадных артистов?! Однажды даже петицию подписывали против участия Народной артистки СССР Аллы Пугачевой в телепрограммах. Но актриса всегда чем-нибудь удивляет.
Отличная память на лица
В 2009 году я оказался в одном из московских ресторанов на прослушивании молодых артистов в конкурсе «Алла ищет таланты». Ждали саму Примадонну. Она запаздывала, все волновались в ожидании. Вдруг, как будто тучи нависли, показалось, что потемнело в помещении, все затихли. Вошла ОНА. Закутанная в шарф (простудилась), в пальто, взлохмаченная и явно в плохом настроении. Увидела, что перед сценой установлены для нее стол и стулья. И Алла Борисовна закричала:
- Ну и зачем вы стол поставили, будто для жюри в КВН?! Я бы со страху умерла, если бы сейчас выходила на сцену!Давайте стол подвинем в уголочек, за колонну, например. Не хочу, чтобы меня боялись.
Устроилась за колонной. Во время выступлений артистов А.Б. улыбалась, кричала «Браво», но и хмурилась. И вдруг заметила, что кто-то снимает происходящее на видеокамеру.
- Стоп! – возмутилась Пугачева, - Вы кто такой? Администратор певицы? Так идите за кулисы и не надо снимать. Артисты еще начинающие, потом это видео попадет в интернет. Зачем им это сейчас надо?! Мне-то уже все равно, а им дальше еще жить и выступать. Выключайте камеру. И вообще, кто в этом зале? Есть лишние люди?!
И начала КАЖДОГО спрашивать: кто он и зачем здесь? Почти всех посылала… за кулисы. Я сидел и, честно признаюсь, боялся, поскольку был единственным журналистом на этом мероприятии. Когда очередь дошла до меня, так во рту пересохло, что понимал: ничего ответить не смогу. Но Алла Борисовна, посмотрев на меня, улыбнулась:
- Постригся?! Тебе идет, - и пошла дальше допрашивать присутствующих.
Я, конечно, слышал, что у Пугачевой отличная память на лица, но, чтобы помнить журналиста! Потрясающе. Действительно, до этой встречи я дважды делал с Примадонной интервью.
Алла кричит – пули свистят!
Тогда, в конце 1990-х на вечере памяти Аркадия Райкина в «Сатириконе» собралась элита. Мы с фотографом бегали в фойе среди знаменитостей и просили поделиться воспоминаниями или впечатлениями о великом артисте. Вдруг знакомый администратор театра мне шепчет: «В зале - Алла Пугачева». Она прошла в здание незаметно, через служебный вход. Двери в зал еще были закрыты и мы с фотографом ринулись через актерские входы за кулисы. Поплутав в коридорах «Сатирикона», я неожиданно оказался на сцене. В пустом зале на втором ряду сидела она. Одна. На последних рядах я заметил Юрия Лужкова с двумя сопровождающими. Но они меня не интересовали. Я слетел со сцены и нагло уселся перед Аллой Борисовной. Она лениво смотрела на меня, как большая уставшая породистая собака на шавку. От страха рука моя с диктофоном тряслась. Заикаясь, я начал задавать вопросы. Помню, например, о Райкине она сказала:
- Мы виделись с Аркадием Исааковичем один раз, участвовали в каком-то концерте. Я вышла после выступления со сцены, а он стоял за кулисами. Подошел ко мне и сказал много хвалебных слов в мой адрес. Какие? Не скажу, это останется во мне. Вообще, думаю, к большим артистам, которых уважаешь и любишь не надо подходить близко и искать дружбы с ними. Пусть эти звезды светят со сцены, и мы не должны знать их в быту, чтобы не разочароваться.
Уже тогда ходили слухи, что Пугачева собирается бросить гастрольную деятельность. Но в тот вечер она предпочла не говорить на эту тему. А на вопрос: «Почему вы одна и без Филиппа?», сухо ответила, мол, он занят. Когда в зале появился мой фотограф, который где-то потерялся за кулисами, Пугачева резко надела очки и словно в бронь оделась. В зал начали заходить люди, и мне пришлось ретироваться.
Аллу Борисовну я наблюдал и на репетициях «Рождественских встреч» в «Олимпийском», где она так кричала на артистов и крутившихся рядом журналистов, что собравшиеся пригибались, слово пули свистят и бомбы летят. На разных вечеринках в честь коллег-певцов видел и скромно курящую за столиком, спрятавшись за охранниками, и лихо отплясывающую на танцполе. Но всегда это было впечатляюще!
«Господи,.. ну, и про меня не забудь…»
Однажды дизайнеры программы НТВ «Квартирный вопрос» сделали ремонт в рабочем кабинете певицы на радиостанции «Алла». Меня пригласили на финальные съемки. Алла Борисовна была тогда в отличном настроении, всем улыбалась, восхищалась ремонтом, всех благодарила. Я не мог не подойти к ней. К моему удивлению, ответив на пару вопросов в коридоре, она вдруг пригласила меня в переговорную комнату. Тогда мы общались почти час. Кажется, в тот день для Аллы Борисовны не было запретных тем. Например, на вопрос о долгожданных от нее мемуаров, ответила:
- Ой, не люблю я мемуары, терпеть не могу! Нет, читать мемуары других обожаю, книги о жизни замечательных людей…но самой подобное написать… Наверное, нужно к этому прийти, чтобы захотелось сказать правду. Вот Федор Шаляпин два раза писал мемуары. Потому, что признался, что в первой книге многое приукрасил и приврал. А потом, знаете, иногда правда оказывается намного прозаичнее тех слухов, которые ходят обо мне. Может, пусть уже люди верят в те сказки и легенды, что слагаются вокруг меня?!
Тогда Пугачева курила, ела виноград, много эмоционально жестикулировала. Я смотрел и вспомнил вдруг, что совсем недавно про нее писали, мол, снова попала в больницу и плохо себя чувствует.
- Думаю, у каждого третьего человека иногда что-то бывает: то нога заболит, то сердце вдруг не так застучало. Это естественно. Что-то такое бывает и у меня, перебои разные. Это правда. В моей жизни случались такие тяжелые клинические моменты, из таких переделок меня вытаскивали! Но у меня очень сильный ангел-хранитель. И есть подозрение, что их двое. Видимо, по сменам дежурят.
На этих словах Пугачева засмеялась и вдруг замолчала. Грустно смотрела в окно. Я заметил, что такие глаза часто можно увидеть у клоунов. Мне захотелось понять, что ж у нее сейчас на душе.
- Алла Борисовна, а счастье в двадцать лет и счастье в шестьдесят – разное?
- (Тяжело вздохнула и после паузы) Конечно. В двадцать лет счастье – это быть понятым, чего-то добиться, чтоб мечта твоя воплотилась. Любовь опять же… Ошибки, которые совершаешь и потом исправляешь, какие-то открытия, рождение ребенка. Многое случается в первый раз. И все становится для тебя счастьем. А в моем возрасте счастье – здоровье моих близких. Все! Я, когда молюсь на ночь, всегда говорю: «Господи, спаси и сохрани моих близких, страну мою многострадальную… ну и про меня не забудь…»
Но верить Пугачевой на все сто процентов я бы не советовал, - все-таки она настоящая Актриса. По крайней мере, в тот день на мой вопрос о скором замужестве с Максимом Галкиным и даже о совместных детях, она рассмеялась: «Люди сами придумают, сами обсуждают, сами осуждают». Замуж Алла Борисовна вышла за Максима на третий год после нашего разговора, а позже в семье появились и двое детей.