Алла Пугачева: "Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя"

Отличная память на лица

В 2009 году я оказался в одном из московских ресторанов на прослушивании молодых артистов в конкурсе «Алла ищет таланты». Ждали саму Примадонну. Она запаздывала, все волновались в ожидании. Вдруг, как будто тучи нависли, показалось, что потемнело в помещении, все затихли. Вошла ОНА. Закутанная в шарф (простудилась), в пальто, взлохмаченная и явно в плохом настроении. Увидела, что перед сценой установлены для нее стол и стулья. И Алла Борисовна закричала:

- Ну и зачем вы стол поставили, будто для жюри в КВН?! Я бы со страху умерла, если бы сейчас выходила на сцену!Давайте стол подвинем в уголочек, за колонну, например. Не хочу, чтобы меня боялись.

Устроилась за колонной. Во время выступлений артистов А.Б. улыбалась, кричала «Браво», но и хмурилась. И вдруг заметила, что кто-то снимает происходящее на видеокамеру.

- Стоп! – возмутилась Пугачева, - Вы кто такой? Администратор певицы? Так идите за кулисы и не надо снимать. Артисты еще начинающие, потом это видео попадет в интернет. Зачем им это сейчас надо?! Мне-то уже все равно, а им дальше еще жить и выступать. Выключайте камеру. И вообще, кто в этом зале? Есть лишние люди?!

И начала КАЖДОГО спрашивать: кто он и зачем здесь? Почти всех посылала… за кулисы. Я сидел и, честно признаюсь, боялся, поскольку был единственным журналистом на этом мероприятии. Когда очередь дошла до меня, так во рту пересохло, что понимал: ничего ответить не смогу. Но Алла Борисовна, посмотрев на меня, улыбнулась:

- Постригся?! Тебе идет, - и пошла дальше допрашивать присутствующих.

Я, конечно, слышал, что у Пугачевой отличная память на лица, но, чтобы помнить журналиста! Потрясающе. Действительно, до этой встречи я дважды делал с Примадонной интервью.